UŽIVO Ponovno Henty! Osijek vodi, Nigerijac prvi strijelac lige

Osijek je ekipa koju poštujem i koja je odlično otvorila ovu sezonu. Krenuli su ranije u pripreme i to se vidi po rezultatima u prvenstvu, no odlično su igrali i u Europi. Bit će nam teško, no i mi smo iz utakmice u utakmicu sve spremniji i sigurno ćemo pokazati napredak u odnosu na utakmicu s Dinamom, rekao je trener Istre Manol Marquez.