UŽIVO Osijek - Varaždin: Evo i sastava! Gosti love treće mjesto

U posljednjoj utakmici večeri u petak 30. kola HNL-a igraju Osijek i Varaždin. Susret počinje u 20.15, a izravan prijenos možete pratiti na programu MAXSporta 1. Gosti pobjedom mogu preskočiti Rijeku, barem nakratko, na trećoj poziciji, dok se Osijek nada uhvatiti drugu pobjedu u nizu.

Momčad Nikole Šafarića na Opus Arenu stiže ohrabrena pobjedom protiv Slavena u prošlom kolu. Neporaženi su u posljednje dvije utakmice, a posljednji poraz doživjeli su od Istre u 27. kolu. Šafarićeva ekipa trenutačno je bodovno izjednačena s Rijekom, koja utakmicu 30. kola igra u subotu protiv Dinama. Pobjeda ili bod značili bi da će barem nakratko preskočiti "fiumane", a možda i kolo završiti na posljednjoj poziciji koja vodi u Europu, s obzirom na to da Rijeka gostuje kod Dinama, koji je u HNL-u posljednji put izgubio prošle godine.

- Imaju oscilacija i sigurno je da su bili pod pritiskom u borbi za ostanak, no mislim da su si sada kupili mir i da je atmosfera u njihovoj svlačionici puno bolja. Mislim da su puno dobili s novim trenerom koji jako dobro radi i ima dobru energiju - rekao je uoči utakmice Šafarić.

Osijek je u posljednjem kolu napokon stigao do pobjede i to na teškom gostovanju kod Rijeke te se tako dodatno odmaknuo od posljednjeg Vukovara na sedam bodova viška. Tomislav Radotić i dalje ima problema s kadrom zbog ozljeda pa u utakmici protiv Varaždina neće moći računati na Frana Karačića, Krešimira Vrbanca, Renana Guedesa, Roka Jurišića, Stanislava Šopova i Yannicka Tourea. Najviše igrača nedostajat će mu u obrani pa se očekuje da će mjesto u prvom sastavu ponovno zauzeti mladi Ivano Kolarik.

- Nakon poraza najbolji je lijek za povratak u normalu pobjeda. Zato mi je izuzetno drago, prvenstveno zbog svih u svlačionici, što smo to uspjeli ostvariti i to na drukčiji način u odnosu na naše prethodne utakmice. Rekao bih da su dečki pokazali i karakter i nogometnu kvalitetu, što me veseli jer u svakom trenutku možemo odgovoriti na sve izazove. U ovome tjednu imali smo kraću pripremu za nadolazeću utakmicu, pokušali smo osvježiti momčad i fokusirati se na najvažnije stvari kako bismo što spremniji dočekali Varaždin. Mislim da smo dobili i širinu jer je Barišić u punom treningu, kao i Vrbančić. Sigurno nisu na maksimumu, ali su se vratili. Morat ćemo s obojicom biti oprezni jer nam trebaju u završnici sezone. I Čolina nam je itekako koristio u Rijeci, a drago mi je i zbog reakcije Jovičića i Kolarika. Imali smo osmoricu igrača iz naše škole na terenu u Rujevici, što je velika vrijednost kluba i tim ćemo putem nastaviti, naravno uz kvalitetu svih koji su nam na raspolaganju - rekao je uoči utakmice Radotić.