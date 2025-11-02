UŽIVO Osijek - Varaždin: Željko Sopić debitira na klupi domaćih!

NAJAVA

Nogometaši Osijeka i Varaždina sastaju se u 12. kolu HNL-a na Opus Areni. Osječani su nanizali tri poraza u prvenstvu, što je rezultiralo smjenom Simona Rožmana i dolaskom Željka Sopića na klupu. Bivši trener Rijeke stavio je momčad u karantenu dan prije utakmice, a na press konferenciji podijelio je svoja razmišljanja.

- Nikad nije idealno vrijeme za preuzeti klub. Rijetko ćemo mi treneri dobiti situaciju da imamo dva mjeseca za pripremiti se. To je takav posao uskočiš u tuđe cipele i moraš se snaći. Nitko od tih igrača nije zaboravio igrati nogomet, radit ćemo na taktici, ali prije svega na psihičkom dizanju ekipe - rekao je i dodao:

- U našem poslu trenera se voli i cijeni ovisno o rezultatu. Kada pobijedite utakmicu onda ste Mourinho ili Guardiola, a ako izgubite onda nemate pojma, ali kada sam se počeo baviti ovim poslom bio sam spreman na to...

Domaćinu će nedostajati suspendirani Hasić i ozlijeđeni Vrbančić, dok za goste neće nastupiti Tavares, Bočkaj, Punčec, Marina i Mladenovski, dok su Latković i Zelenika upitni.

Osijek je posljednja momčad lige s devet bodova, dok je Varaždin šesti s 15. Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.