UŽIVO Osijek - Vukovar 1991: Dvoboj začelja na Opus Areni

NAJAVA

Nogometaši Osijeka dočekuju Vukovar 1991 u 6. kolu HNL-a na Opus Areni s početkom od 17 sati. Bit će to dvoboj pretposljednje i posljednje momčadi hrvatskog prvenstva, Osječani su osvojili tri boda u prvih pet kola, a Vukovarci dva. Veznjak "bijelo-plavih" Šimun Mikolčić najavio je dvoboj.

- Igramo s protivnikom koji je u prethodnim kolima pokazao da itekako može i zna biti opasan. Vidjeli smo da ne odustaju do zadnje minute, bore se maksimalno za svoj klub u konačnici i za grad iz kojega dolaze - rekao je i dodao da je Osijeku pobjeda jako potrebna.

S druge strane, trener gostiju Gordon Schildenfeld svjestan je da njegovu momčad čeka teška misija.

- Oni su pokazali više puta da mogu igrati protiv velikih protivnika. Sada su možda u situaciji gdje realizacija nije na razini, ali to je pitanje trenutka. Isto tako i mi stvaramo šanse i vjerujem da će se i nama otvoriti - rekao je Schifo.

Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAX Sportu 1.