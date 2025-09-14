Obavijesti

PRIJENOS OD 17 SATI

UŽIVO Osijek - Vukovar 1991: Dvoboj začelja na Opus Areni

Piše 24sata,
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani su osvojili tri boda u prvih pet kola, a Vukovarci dva. Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAXSportu 1

6. kolo HNL-a 17.00 , Opus Arena, Osijek
NAJAVA

Nogometaši Osijeka dočekuju Vukovar 1991 u 6. kolu HNL-a na Opus Areni s početkom od 17 sati. Bit će to dvoboj pretposljednje i posljednje momčadi hrvatskog prvenstva, Osječani su osvojili tri boda u prvih pet kola, a Vukovarci dva. Veznjak "bijelo-plavih" Šimun Mikolčić najavio je dvoboj. 

- Igramo s protivnikom koji je u prethodnim kolima pokazao da itekako može i zna biti opasan. Vidjeli smo da ne odustaju do zadnje minute, bore se maksimalno za svoj klub u konačnici i za grad iz kojega dolaze - rekao je i dodao da je Osijeku pobjeda jako potrebna. 

S druge strane, trener gostiju Gordon Schildenfeld svjestan je da njegovu momčad čeka teška misija. 

- Oni su pokazali više puta da mogu igrati protiv velikih protivnika. Sada su možda u situaciji gdje realizacija nije na razini, ali to je pitanje trenutka. Isto tako i mi stvaramo šanse i vjerujem da će se i nama otvoriti - rekao je Schifo. 

Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAX Sportu 1

