UŽIVO Osijek - Vukovar: Derbi za goli život, pogledajte sastave

NAJAVA

Slavonija danas gleda prema Opus Areni gdje se od 15 sati igra utakmica sezone za dva regionalna rivala. Posljednjeplasirani Osijek, pod vodstvom novog trenera Tomislava Radotića, dočekuje devetoplasirani Vukovar 1991 u ogledu koji bi mogao odrediti sudbinu oba kluba u borbi za prvoligaški spas. Ulog je golem u dvoboju 24. kola HNL-a.

Tomislav Radotić u samo nekoliko dana na klupi nije imao vremena za taktičke revolucije. Stoga se posvetio psihološkom oporavku momčadi, pokušavajući rasteretiti igrače i uvjeriti ih da posjeduju veću kvalitetu od one koju pokazuju rezultati. Iako je svjestan težine situacije, Radotić odbija javno govoriti o borbi za ostanak, smatrajući takav narativ "neprirodnim" za klub renomea Osijeka i poručuje kako tu rečenicu od njega nećemo čuti.

​- Pokušali smo ih opustiti. Ne da nemaju odgovornost, već da se fokusiraju na ono što mogu, a to je izvedba na travnjaku. Za to trebaju znati ulogu koju imaju, da imamo glavu i rep. Bavili smo se psihologijom, ali i drugim stvarima koje smo detektirali kao problem - jasan je bio Radotić.

Novi strateg "bijelo-plavih" zatražio je od svakog igrača da pruži "deset posto više", naglašavajući da to na terenu znači igrača više. Konkretno, od napadača Jakupovića očekuju se golovi, od krila Bukvića i Omerovića veći doprinos, a od veznjaka Teklića udarci iz daljine. Ključni potez za stabilizaciju je povratak iskusnog golmana Marka Malenice u prvu postavu, jer Radotić čvrstu obranu vidi kao temelj za bilo kakav napredak.

S druge strane, Vukovar 1991 u Osijek dolazi s tri boda viška i ohrabren nizom od tri utakmice bez poraza. Njihov trener Silvijo Čabraja izrazio je žaljenje što je veliki slavonski derbi ujedno i "derbi začelja", no istaknuo je kako je fokus isključivo na osvajanju bodova. Gosti se uzdaju u svoju prepoznatljivu energiju i momčadsku igru kako bi iskoristili krizu domaćina. U prvom ovosezonskom dvoboju Osijek je slavio 4-0, dok je drugi završio podjelom bodova 2-2.