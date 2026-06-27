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RASPLET SKUPINE L

UŽIVO Panama - Engleska: 'Tri lava' love prvo mjesto u skupini

Piše Bruno Lukas,
UŽIVO Panama - Engleska: 'Tri lava' love prvo mjesto u skupini
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Engleska i Panama na MetLife stadionu igraju posljednje kolo Skupine L, a 'tri lava' za prolaz trebaju samo remi. Panama je ispadanje već zapečatila i nema matematičkih šansi za prolazak

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3. KOLO SKUPINE L 23.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Panama
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Engleska ulazi u susret s četiri boda i sigurna je u prolaz sve dok Gana ne pobijedi Hrvatsku s dva ili više golova razlike. Ipak, pobjeda bi 'tri lava' odvela na prvo mjesto, čime bi im u osmini finala mogao pripasti trećeplasirani suparnik, potencijalno i domaćin Meksiko.

Drugo mjesto pak nosi rizik od susreta s Portugalom, pa Tuchel ima sve razloge gurati momčad prema maksimalnom rezultatu.

Panama je bez matematičke šanse za prolaz nakon dva uzastopna poraza od Gane i Hrvatske, a ova utakmica za nju ima samo simbolično značenje. Jedini međusobni susret dviju reprezentacija završio je uvjerljivom pobjedom Engleske 6-1 na Svjetskom prvenstvu 2018., a do sada nisu postigli ni jedan gol na ovom turniru.

Tuchel ima sve opcije za rotaciju, ali sigurno ne želi ponoviti blijedu izvedbu iz remija 0-0 s Ganom.

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