Rijeka od 19.30 sati gostuje u Solunu u uzvratnoj utakmici play-offa Europske lige. Hrvatski prvak slavio je (1-0) na Rujevici, ali večeras ga čeka pakao na krcatoj Toumbi
UŽIVO PAOK - Rijeka: Na punoj Toumbi Riječani traže prolaz u Europsku ligu. Ovo je sastav...
Izašle su postave za večerašnji susret PAOK-a i Rijeke u Solunu.
PAOK (4-2-3-1): Pavlenka - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Meite, Odzoev - Despodov, Konstantelias, Živković - Čalov
Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Lasickas, Janković, Menalo - Fruk
Hoće li se ove sezone na Rujevici igrati Europska liga ili Konferencijska liga, doznat ćemo večeras od 19.30 sati u Solunu, u neprijateljskoj atmosferi kultne Toumbe, gdje Rijeka protiv PAOK-a igra uzvratni susret play-offa Europske lige. Prijenos je na MaxSportu 1.
Španjolski suci dijelit će pravdu na večerašnjoj utakmici. Glavni arbitar bit će Jose Maria Sanchez, pomoćnici su mu Raul Cabanero i Inigo Prieto, dok je četvrti sudac Juan Martinez Munuera. U VAR sobi su Carlos del Cerro Grande i Javier Iglesias Villanueva.
Bez obzira na rasplet utakmice u Solunu, Rijeka je cilj ispunila i jesen će provesti u Europi, ali isto tako nije nevažno koje natjecanje će igrati. Plasman u Europsku ligu donosi joj jače suparnike, kao i iznos od 4,3 milijuna eura, što je 1,3 milijuna eura više nego što bi dobili za natjecanje u Konferencijskoj ligi.
Nekim igračima, poput Tonija Fruka i Nike Jankovića, ovo će vjerojatno biti posljednja europska utakmica u dresu Rijeke pa je to i njima motiv više da pokušaju preživjeti grotlo Toumbe i dovedu najbolje klubove Europske lige na Rujevicu.
A tamo se posljednjih godina naši klubovi nisu najbolje proveli. U ožujku prošle godine Dinamo je izgubio 5-1 i ispao iz osmine finala Konferencijske lige, a iste sezone, u kolovozu 2023. godine, Grci su deklasirali Hajduk 3-0 i izbacili ga iz trećeg pretkola. Rijeka je prije četiri godine, u play-offu Europske lige, uspjela preživjeti pakao Toumbe (1-1), ali je u uzvratu izgubila na Rujevici (2-0) i ostala bez Europe. Sada ima priliku revanširati se Grcima...
Rijeka u 19.30 brani prednost od 1-0 s Rujevice u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Na mitskoj Toumbi igrače Radomira Đalovića očekuje paklena atmosfera i jako težak zadatak.
PAOK je na domaćem terenu izrazito opasna momčad, ali Rijeka je pokazala da se može nositi s njima te ne smije pasti pod pritiskom. Kako je i napomenuo Đalović, taj pritisak je smanjen jer Rijeka već ima osiguranu Konferencijsku ligu, ali svakako žele na jesen igrati protiv jačih protivnika i zaraditi više novca.
U prvoj utakmici Rijeka je izgledala jako dobro u obrani i nisu Grci imali previše izglednih šansi. Dapače, imali su samo prečku Luke Ivanušeca u prvom poluvremenu, a sve ostalo djelovalo je ispod njihove razine. Rijeka je imala svojih prilika, pogotovo preko svoje "prve violine", Tonija Fruka, a heroj Riječana postao je Luka Menalo koji je sjajno glavom "zakucao" za prednost svoje momčadi. Rijeka je pokazala više u prvoj utakmici, ali je na Toumbi PAOK puno veći favorit. Đalović je najavio da moraju preživjeti prvih 20 minuta visokog pritiska, ali da će Rijeci šanse rasti kako utakmica bude odmicala. Također, ovo je možda posljednja europska utakmica za Fruka i Niku Jankovića pa će i oni imati poseban motiv.
- U svakom segmentu moramo biti hrabri i taktički disciplinirani i napraviti sve da ostvarimo dobar rezultat i uđemo u Europsku ligu. Svima je to u interesu i dat ćemo sve od sebe. Ljepše je i bolje igrati s jačim momčadima, ali Konferencijsku ligu smo osigurali i skinuli smo taj pritisak sa sebe. Idemo rasterećeni odigrati taj dvoboj i probati ući u Europsku ligu - rekao je Đalović uoči uzvrata.
Grci znaju da nisu odigrali kako treba na Rujevici i pred svojim navijačima odmah će pokušati anulirati prednost Rijeke. Pouzdaju se u prednost domaćeg terena na kojem je ne tako davno pokleknuo Dinamo u Konferencijskoj ligi te se nadaju da će ponoviti takav rezultat. Rijeka je tu da prekine loš niz hrvatskih klubova u Grčkoj, ali morat će biti izrazito hrabra i smirena.
- Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je "mirisao" na remi. Te su pogreške u igri dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Trebali smo biti konkretniji u napadačkim akcijama, moramo u četvrtak, na svojoj Toumbi, biti agresivniji od prve minute – rekao je Razvan Lucescu.
PAOK je veliki favorit prema kladionicama te je koeficijent na Grke 1,55, dok je na Rijeku 7,50. Kladionice vjeruju da PAOK ima i veće šanse za plasman u Europsku ligu.