UŽIVO PAOK - Rijeka: Na punoj Toumbi Riječani traže prolaz u Europsku ligu. Ovo je sastav...

NAJAVA

Rijeka u 19.30 brani prednost od 1-0 s Rujevice u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu protiv grčkog PAOK-a. Na mitskoj Toumbi igrače Radomira Đalovića očekuje paklena atmosfera i jako težak zadatak.

PAOK je na domaćem terenu izrazito opasna momčad, ali Rijeka je pokazala da se može nositi s njima te ne smije pasti pod pritiskom. Kako je i napomenuo Đalović, taj pritisak je smanjen jer Rijeka već ima osiguranu Konferencijsku ligu, ali svakako žele na jesen igrati protiv jačih protivnika i zaraditi više novca.

U prvoj utakmici Rijeka je izgledala jako dobro u obrani i nisu Grci imali previše izglednih šansi. Dapače, imali su samo prečku Luke Ivanušeca u prvom poluvremenu, a sve ostalo djelovalo je ispod njihove razine. Rijeka je imala svojih prilika, pogotovo preko svoje "prve violine", Tonija Fruka, a heroj Riječana postao je Luka Menalo koji je sjajno glavom "zakucao" za prednost svoje momčadi. Rijeka je pokazala više u prvoj utakmici, ali je na Toumbi PAOK puno veći favorit. Đalović je najavio da moraju preživjeti prvih 20 minuta visokog pritiska, ali da će Rijeci šanse rasti kako utakmica bude odmicala. Također, ovo je možda posljednja europska utakmica za Fruka i Niku Jankovića pa će i oni imati poseban motiv.

- U svakom segmentu moramo biti hrabri i taktički disciplinirani i napraviti sve da ostvarimo dobar rezultat i uđemo u Europsku ligu. Svima je to u interesu i dat ćemo sve od sebe. Ljepše je i bolje igrati s jačim momčadima, ali Konferencijsku ligu smo osigurali i skinuli smo taj pritisak sa sebe. Idemo rasterećeni odigrati taj dvoboj i probati ući u Europsku ligu - rekao je Đalović uoči uzvrata.

Grci znaju da nisu odigrali kako treba na Rujevici i pred svojim navijačima odmah će pokušati anulirati prednost Rijeke. Pouzdaju se u prednost domaćeg terena na kojem je ne tako davno pokleknuo Dinamo u Konferencijskoj ligi te se nadaju da će ponoviti takav rezultat. Rijeka je tu da prekine loš niz hrvatskih klubova u Grčkoj, ali morat će biti izrazito hrabra i smirena.

- Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je "mirisao" na remi. Te su pogreške u igri dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Trebali smo biti konkretniji u napadačkim akcijama, moramo u četvrtak, na svojoj Toumbi, biti agresivniji od prve minute – rekao je Razvan Lucescu.

PAOK je veliki favorit prema kladionicama te je koeficijent na Grke 1,55, dok je na Rijeku 7,50. Kladionice vjeruju da PAOK ima i veće šanse za plasman u Europsku ligu.