Paragvaj je izveo pravo čudo i izbacio Njemačku nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Francuska je bila neumoljiva protiv Švedske i u sjajnoj je formi te će sve osim pobjede 'tricolora' biti čudo. Susret kreće u 19 sati
UŽIVO Paragvaj - Francuska: Iznenađenje SP-a i goropadni stroj na 250. rođendan SAD-a
Prije točno 250 godina upravo je u Philadelphiji usvojena i proglašena američka Deklaracija o neovinosti, kad je 13 američkih kolonija prekinulo vlast britanske krune i proglasilo nastanak SAD-a. Četvrt stoljeća kasnije tamo igraju Paragvaj i Francuska.
Paragvaj (5-4-1): Gill - Caceres, Velazquez, Gomez, Alderete, Alonso - Gomez, Cubas, Galarza, Almiron - Enciso
Francuska (4-2-3-1): Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Novi susret Davida i Golijata na Svjetskom prvenstvu, ali ako je nešto pokazao ovaj Mundijal, to je da favorita nema. Francuska je sigurno očekivala Njemačku u ovom dvoboju, ali je Paragvaj izveo čudo i sada traži još jedan veliki skalp.
Poveo je Paragvaj protiv Njemačke, "elf" se vratio, ali nije uspio slomiti otpor Paragvajaca. Otišlo se na jedanaesterce, a tamo šok. Tri promašena penala Njemačke, dva Paragvaja i europska reprezentacija je izletjela s Mundijala. Veliko iznenađenje i herojski podvig Paragvaja koji sada ima vjerojatno najteži zadatak na svijetu.
Francuska je u zadnjem kolu grupne faze demolirala Norvešku, a onda u šesnaestini finala nastavila fantastičnu napadačku formu i Švedskoj zabila tri komada. Opet je briljirao Kylian Mbappe koji je zabio dva gola i približio se Leu Messiju po broju golova na SP-u. Protiv Zelenortski Otoka argentinski čarobnjak mu je opet pobjegao tako da kapetan Francuske zasigurno ima veliki motiv u susretu s Paragvajom.