UŽIVO Paragvaj - Francuska: Iznenađenje SP-a i goropadni stroj na 250. rođendan SAD-a

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Novi susret Davida i Golijata na Svjetskom prvenstvu, ali ako je nešto pokazao ovaj Mundijal, to je da favorita nema. Francuska je sigurno očekivala Njemačku u ovom dvoboju, ali je Paragvaj izveo čudo i sada traži još jedan veliki skalp.

Poveo je Paragvaj protiv Njemačke, "elf" se vratio, ali nije uspio slomiti otpor Paragvajaca. Otišlo se na jedanaesterce, a tamo šok. Tri promašena penala Njemačke, dva Paragvaja i europska reprezentacija je izletjela s Mundijala. Veliko iznenađenje i herojski podvig Paragvaja koji sada ima vjerojatno najteži zadatak na svijetu.

Francuska je u zadnjem kolu grupne faze demolirala Norvešku, a onda u šesnaestini finala nastavila fantastičnu napadačku formu i Švedskoj zabila tri komada. Opet je briljirao Kylian Mbappe koji je zabio dva gola i približio se Leu Messiju po broju golova na SP-u. Protiv Zelenortski Otoka argentinski čarobnjak mu je opet pobjegao tako da kapetan Francuske zasigurno ima veliki motiv u susretu s Paragvajom.