PARAGVAJ - AUSTRALIJA, TURSKA - SAD Treće kolo SP-a u skupini D: SAD već prošao, a Australija i Paragvaj vode bitku za šesnaestinu finala dok Turska odlazi praznih ruku
UŽIVO Paragvaj i Australija u okršaju za 1/16 finala, SAD se protiv Turske zagrijava za BiH
Evo tko počinje utakmicu u duelu Paragvaj - Australija u San Franciscu (HTV 2), odnosno Turske i SAD-a u Los Angelesu.
Iako se skupine D i L, u kojoj je Hrvatska, ne križaju u osmini finala, ishod dvoboja Paragvaj - Australija mogao bi neizravno utjecati na "vatrene". Ako Hrvatska ne osigura jedno od prva dva mjesta i bude ovisila o poretku trećeplasiranih, svaki bod je bitan. Neriješen ishod stvorio bi situaciju u kojoj i drugoplasirana i trećeplasirana momčad imaju po četiri boda. To podiže ljestvicu za prolazak i smanjuje prostor za momčadi s tri boda. Stoga bi za Hrvatsku, u slučaju da joj zatreba spas kroz poredak trećih, pobjeda jedne od momčadi u tom dvoboju bila povoljniji ishod.
Australija i Paragvaj u odlučujući susret ulaze s po tri boda. "Socceroosima" je, zbog bolje gol-razlike, za potvrdu drugog mjesta dovoljan i remi. Paragvaju za siguran prolaz igra samo pobjeda, iako bi im i bod bio dovoljan za prolaz kao jednoj od najboljih trećeplasiranih momčadi. Ovakav scenarij otvara mogućnost opreznije igre, gdje poraz, osobito uvjerljiv, bilo koju momčad stavlja u neizvjesnu poziciju čekanja raspleta u drugim skupinama. Paragvaj će biti oslabljen neigranjem zvijezde Miguela Almirona zbog suspenzije.
Dok će u Santa Clari vladati napetost, utakmica SAD-a i Turske bit će lišena rezultatskog imperativa. Amerikanci su pobjednici skupine, a izbornik Pochettino ima priliku odmoriti ključne igrače i izbjeći nove žute kartone, osobito one s opomenama poput Adamsa i Richardsa. Za Tursku, koja je na turniru uputila čak 62 udarca bez postignutog gola, ovo je prilika za častan oproštaj i pokušaj da se izbjegne odlazak kući s nulom na kontu. (*uz korištenje AI-ja)
Situacija u skupini D Svjetskog prvenstva je pred zadnje kolo jasna. Sjedinjene Američke Države s dvije pobjede osigurale su prvo mjesto, dok je Turska nakon dva poraza bez postignutog gola već eliminirana. Sva pozornost stoga je usmjerena na dvoboj Australije i Paragvaja, koji će izravno odlučivati o drugom putniku za osminu finala.