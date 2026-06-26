UŽIVO Paragvaj i Australija u okršaju za 1/16 finala, SAD se protiv Turske zagrijava za BiH

KALKULACIJE

Australija i Paragvaj u odlučujući susret ulaze s po tri boda. "Socceroosima" je, zbog bolje gol-razlike, za potvrdu drugog mjesta dovoljan i remi. Paragvaju za siguran prolaz igra samo pobjeda, iako bi im i bod bio dovoljan za prolaz kao jednoj od najboljih trećeplasiranih momčadi. Ovakav scenarij otvara mogućnost opreznije igre, gdje poraz, osobito uvjerljiv, bilo koju momčad stavlja u neizvjesnu poziciju čekanja raspleta u drugim skupinama. Paragvaj će biti oslabljen neigranjem zvijezde Miguela Almirona zbog suspenzije.

Dok će u Santa Clari vladati napetost, utakmica SAD-a i Turske bit će lišena rezultatskog imperativa. Amerikanci su pobjednici skupine, a izbornik Pochettino ima priliku odmoriti ključne igrače i izbjeći nove žute kartone, osobito one s opomenama poput Adamsa i Richardsa. Za Tursku, koja je na turniru uputila čak 62 udarca bez postignutog gola, ovo je prilika za častan oproštaj i pokušaj da se izbjegne odlazak kući s nulom na kontu. (*uz korištenje AI-ja)