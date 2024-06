UŽIVO Petković: Vidjeli smo neke stvari koje ćemo iskoristiti u utakmici protiv Italije...

Samo jedan bod nakon dvije utakmice učinak je Hrvatske na Euru u Njemačkoj, ali nema drame. I dalje ovisimo o sebi, a pobjedom protiv Italije u ponedjeljak plasirat ćemo se u osminu finala.

Vatreni su pod Zlatkom Dalićem dvaput bili u ovakvoj situaciji kada su u posljednjoj utakmici skupine odlučivali o prolasku. Oba puta su prošli dalje, a jednom se okitili svjetskom broncom. Vjerujemo da će i ovaj put biti sličan epilog.

Bez obzira na blijede predstave u prve dvije utakmice protiv Albanije i Španjolske, atmosfera oko reprezentacije je i dalje jako dobro. Žestoko se trenira i uigrava taktika za Talijane, svi vjeruju u trijumf. A dojmove iz prve ruke o tome kako idu pripreme, otkrit će nam Dominik Livaković i Bruno Petković koji se od 17.15 druže s novinarima na press konferenciji.

Bruno Petković

Pet godina ste bili u Italiji, Vlašić je ovdje rekao kako je tamo taktički sazrio? Koliko su vama pomogle te godine? I kako ste vidjeli Italiju protiv Španjolske?



- U mladim danima sam otišao u Italiju, bio sam mlad i malo tvrd, nisam odmah upijao sve što sam mogao. Treneri su manje-više puno toga bazirali na taktici, sigurno da sam naučio jako puno. Koliko će biti bitno za ovu utakmicu, vjerujem da je bitna individualna taktika, to igranje u Italiji. Imamo igrače s velikom kvalitetom i međunarodnim ikustvom, najbitnije je da svi pušemo u istom smjeru. Italija? Bili su jako dobri protiv Albanije, izdominirali ih, protiv Španjolaca su bili dosta podređeni. Teško su izlazili, vjerujem da je Španjolska bila bolja protiv njih nego protiv nas. Ali rezultat je jedna stvar, igra druga stvar.

Koje zadatke od vas traži izbornik na utakmici, jeste li zadovoljni što ste do sada napravili? Vaši golovi ste rušili Brazil i Nizozemsku, je li Italija sljedeća?

- Zahtjevi variraju ovisno o utakmici. Nekad izbornik procjeni da sam bolji izbor s obzirom na karakteristike. Nezahvalno je na 3-0 protiv Španjolske, svjesni smo bili situacije. A protiv Albanije smo imali plan igre gdje su krila trebala napadati dubinu, bekovi se dići, a ja biti mantinela koja će spajati prostore. Imali smo peh, možda lošiji ulazak u utakmicu ili pristup, ali svaki put iz prve prilike primimo gol. I onda je sve teže, krećemo iz rezultatskog deficita. Onda ima nervoze, sve što si pripremio, na sve se gleda drugačijim očima. Krivica je na nama, ostali smo dužni navijačima, želimo pokazati više. Golovi? Nije mi prioritet da Petković riješi utakmicu u ponedjeljak, već da momčad pobjedi. Igramo za Hrvatsku, vjerujte da bi bih jako sretan da Budimir zabije dva gola i da pobijedimo. Nemam osobnih interesa, volio bih naravno da sam ja taj, ali jedini cilj je da momčad pobijedi i odemo dalje.

Hrvatska je napravila Španjolskoj više problema nego Italija. Je li vam to dalo više optimizma uoči ključne utakmice skupine?

- Pokazali su određeni deficit u svojoj igri, Talijani su bili jako podređeni. Vidjeli smo neke stvari koje bi mogli implementirati u našu igru što ne bi njima odgovaralo. Imamo još vremena za analizu, siguran sam da će stožer puno više vremena potrošiti na to gdje bi mogli najviše naštetiti Talijanima.

Čemu se nadate uoči zadnje utakmice? Je li to utakmica života za vas, za hrvatsku reprezentaciju? I kakvo je vaše iskustvo iz talijanskog nogometa?

- Očekujem našu pobjedu, nadam se pobjedi. Svjesni smo svega što smo napravili ili što nismo u ove dvije utakmice, trebamo to popraviti, u ponedjeljak biti fokusirani samo na pobjedu. Iskustva iz Italije? I dobra i loša, sve je to dio odrastanja. Nogometno nisam ostavio velik trag, žao mi je zbog toga, ali znam da me to puno naučilo, dalo mi vjetar u leđa za nastavak karijere. I nakon toga sam postao kompletniji igrač.

Dominik Livaković

Koliko vam je kao golmanu kompliciranije kad ste ispred vas mijenja obrambena četvorka? Izvjesno je da će Hrvatska u trećoj utakmici zaigrati s trećeom obramebnom linijom.

- Prve dvije utakmice smo mijenjali obranu, ali puno smo prije toga igrali skupa, to su sve kvalitetni igrači. Pet golova u prve dvije utakmice, prvo meni nije ugodno čuti, moramo poraditi na nekim segmentima, vjerujem da ćemo to popraviti u sljedećim dvobojima.

Izbornik je rekao da protiv Italije počinje naša nokaut faza. Koliko ste kao momčad spremni na to? Koga bi od talijanskih napadača izdvojio?

- Svaka utakmica je na velikom natjecanju kvalifikacijska, sami ovisimo o sebi, to je dobro. Dat ćemo sve od sebe da razveselimo navijače. Talijanski napadači? Imaju kvalitetu momčad, Scamacca, Chiesa, Frattesi... imaju dobre igrače u dobrim klubovima, dobre šutere i trebamo pripaziti na njih.

Što mislite o Donnarrumi? Vaše mišljenje?

- Bio je najbolji igrač zadnjeg Eura, tako mlad. To govori dosta o tome. Odličan je vratar, mlad, sve najbolje o njemu. I jučer je pokazao kolika je klasa.