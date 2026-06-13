Antonio Plazibat (32 godine, 23-5) vraća se u ring i ponovno kreće prema vrhu teške divizije Gloryja. Protivnik će mu biti opasni Anis Bouzid (31, 43-5), četvrtorangirani borac teške kategorije.
UŽIVO Plazibat - Bouzid: Sjajna i druga runda, ali probudio se protivnik. Makljaža se nastavlja
Plazibat vodi po bodovanju na ulasku u 3. i zadnju rundu.
Bouzid je ušao bolje u drugu rundu i pogodio nekoliko udarca, ali onda se vratio i Plazibat. Razmijenjivali su udarce, pogađali u glavu i tijelo, ali nitko nije naravio veću prednost. Plazibat je opet pronalazio odlične udarce, a pred kraj runde je opet umalo srušio protivnika.
Bouzid je letećim koljenom pogodio Plazibata, ali hrvatski se borac vrlo brzo oporavio. Izjednačena runda, ali prava makljaža u Rotterdamu, sjajan meč!
Fantastična runda za Plazibata! Bio je agresivan, pogađao krošee i direkte i vrlo rano uzdrmao protivnika! Nekoliko puta je čisto pogodio Bouzida u glavu i tijelu i potpuno ga je izdominirao. Vrhunska prva runda, lijevi kroše radi ogromnu štetu Bouzidu!!
Nakon samo nekoliko sekudni Plazibat je srušio protivnika sjajnim udarcem lijevom rukom! Bouid preživio brojanje.
Počinje broba, sretno Antonio!