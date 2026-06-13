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GLORY 9

UŽIVO Plazibat - Bouzid: Sjajna i druga runda, ali probudio se protivnik. Makljaža se nastavlja

Piše Jakov Drobnjak,
UŽIVO Plazibat - Bouzid: Sjajna i druga runda, ali probudio se protivnik. Makljaža se nastavlja
Rotterdam: Borci Tariq Cookie Osaro i Antonio Plazibat na vaganju uoči kickboxing meča | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Antonio Plazibat (32 godine, 23-5) vraća se u ring i ponovno kreće prema vrhu teške divizije Gloryja. Protivnik će mu biti opasni Anis Bouzid (31, 43-5), četvrtorangirani borac teške kategorije.

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Glory 9 21.00 , Rotterdam
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Plazibat vodi po bodovanju na ulasku u 3. i zadnju rundu.

2. RUNDA

Bouzid je ušao bolje u drugu rundu i pogodio nekoliko udarca, ali onda se vratio i Plazibat. Razmijenjivali su udarce, pogađali u glavu i tijelo, ali nitko nije naravio veću prednost. Plazibat je opet pronalazio odlične udarce, a pred kraj runde je opet umalo srušio protivnika.

Bouzid je letećim koljenom pogodio Plazibata, ali hrvatski se borac vrlo brzo oporavio. Izjednačena runda, ali prava makljaža u Rotterdamu, sjajan meč!

1. RUNDA

Fantastična runda za Plazibata! Bio je agresivan, pogađao krošee i direkte i vrlo rano uzdrmao protivnika! Nekoliko puta je čisto pogodio Bouzida u glavu i tijelu i potpuno ga je izdominirao. Vrhunska prva runda, lijevi kroše radi ogromnu štetu Bouzidu!!

KAKAV UDARAC

Nakon samo nekoliko sekudni Plazibat je srušio protivnika sjajnim udarcem lijevom rukom! Bouid preživio brojanje.

POČINJE BORBA

Počinje broba, sretno Antonio!

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