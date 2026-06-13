UŽIVO Plazibat - Bouzid: Sjajna i druga runda, ali probudio se protivnik. Makljaža se nastavlja

2. RUNDA

Bouzid je ušao bolje u drugu rundu i pogodio nekoliko udarca, ali onda se vratio i Plazibat. Razmijenjivali su udarce, pogađali u glavu i tijelo, ali nitko nije naravio veću prednost. Plazibat je opet pronalazio odlične udarce, a pred kraj runde je opet umalo srušio protivnika.

Bouzid je letećim koljenom pogodio Plazibata, ali hrvatski se borac vrlo brzo oporavio. Izjednačena runda, ali prava makljaža u Rotterdamu, sjajan meč!