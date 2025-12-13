Obavijesti

TRI TRIJUMFA DO POJASA

Ruka je zacijelila, Plazibat opet razbija! Uništio Alžirca u Gloryju

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Ruka je zacijelila, Plazibat opet razbija! Uništio Alžirca u Gloryju
Foto: Instagram/kerolaychaves

Antonio Plazibat vratio se kickboksu dvije i pol godine nakon loma ruke pobjedom na bodove protiv Nordinea Mahieddina u Arnhemu, zaključivši tako trilogiju s Alžircem. Sad je u polufinalu teškaškog turnira za upražnjeni Gloryjev pojas

Nakon dvije i pol godine izbivanja iz ringa, najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat vratio se na veliku scenu sa stilom. U Arnhemu je na turniru Glory Collision 8 svladao starog znanca Nordinea Mahieddinea iz Alžira jednoglasnom odlukom sudaca te se plasirao u polufinale teškaškog turnira, u borbi za pojas upražnjen odlaskom Rica Verhovena.

Publika je svjedočila pravom spektaklu, već u prvoj rundi Plazibat je poslao Alžirca na pod direktom ljevicom koju je slomio u zadnjem meču. Iako se Mahieddine pokušao vratiti, Hrvat je kontrolirao ritam meča. U drugoj rundi Mahieddine je još dvaput završio na podu, dok je treća runda protekla u Plazibatovu mirnom čuvanju bodovne prednosti. Plazibat nije skrivao zadovoljstvo:

- Žao mi je što nisam išao po nokaut, previše sam uživao u ringu. Htio sam da me udari, da osjetim. Smijao sam se, zaradio sam novac, ali ništa mi ne odgovara kao borba. Nisam se borio dvije i pol godine i ovo je bilo kao ostvarenje sna. Napravili smo šou - rekao je Splićanin.

Dodao je i da ga je protivnik učinio boljim borcem:

- Svaka čast Nordineu, on me učinio boljim jer sam ga gledao. Verhoevena nema, jesam li ja nasljednik? Ja sam praktički Rico, ali nokautiram ljude.

Foto: privatna arhiva

Plazibatov put do povratka bio je dug i težak. Posljednji meč odradio je u lipnju 2023. u Rotterdamu, kada mu je Tariq Osaro slomio ruku. Unatoč ozljedi, izdržao je do posljednje runde, ali bol je bila jača. Povratnički meč u Zagrebu prošle godine spriječili su problemi s laktom. Tek sada, nakon saniranja svih ozljeda, Plazibat je ponovno spreman za vrh.

Sljedeći izazov čeka ga 7. veljače protiv Moryja Kromaha iz Gvineje. Samouvjereni protivnik poručio je:

- Dugo se nije borio, odradio je dobar meč. Ali nažalost po njega, neće se dobro provesti. Ja sam iduća zvijezda.

Plazibat mu je uzvratio uz ovacije hrvatskih navijača:

- Ugasit ćemo zvijezdu u prvoj rundi tako da se vrati u poluteškaše.

Pobjedom protiv Mahieddinea Plazibat je zatvorio trilogiju s Alžircem (2-1) i osigurao mjesto u polufinalu Gloryjeva turnira. Hrvatski borac ponovno je u igri za pojas teškaškog prvaka, a njegova glad za borbom i samopouzdanje jasno pokazuju da želi otići do kraja.

Glory Last Standing, četvrtfinale:

  • Anis Bouzid (Maroko) - Errol Zimmerman (Curacao)
  • Miloš Cvjetićanin (Srbija) - Sofian Laidouni (Francuska)
  • Antonio Plazibat (Hrvatska) - Mory Kromah (Gvineja)
  • Nico Pereira Horta (Zelenortski Otoci) - Tariq Osaro (Nigerija)

ŠTO KAŽE ANTONIO?

Gvinejac Mory Kromah, Antonijev idući protivnik 7. veljače, kazao je:

POBJEDA PLAZIBATA!

Očekivana odluka sudaca, jednoglasna pobjeda Hrvata koji ostaje u igri za Gloryjev pojas! Sad je u polufinalu.

3. RUNDA

Mahieddine je dobio udarac u međunožje i traži kratku pauzu, dobio ju je. Antonio je svjestan da ima bodovnu prednost i pametno je čuva. U završnici je pokušao s nekoliko udaraca, ali to je to. Plazibat je završio meč i trebao bi se plasirati u iduću fazu Gloryjeva teškaškog turnira!

2. RUNDA

Opasan je Mahieddine, ali ponovno pada u nokdaun! Čini se da se poskliznuo ovaj put. Pogađa ga drugi put Plazibat u petu i opet pada Alžirac! Hrvat je aktivniji i u prednosti nakon dvije runde. Mahieddine ima ozlijeđen nos i nogu, načet je, ali još nije gotovo.

1. RUNDA

Mahieddine je krenuo aktivnije, ali minutu i 40 do isteka prve runde dobio je prvi ozbiljan udarac i odmah je pao! Sjajan nokdaunt Plazibata koji je nanjušio krv! Uvraća Alžirac, kreće prava tučnjava bez zadrške! Mahieddine zadaje nekoliko teških udaraca, ispucala su se obojica i čekaju kraj prve runde. Kakav meč!

Komentari 1

OSTALO

