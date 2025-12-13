Ruka je zacijelila, Plazibat opet razbija! Uništio Alžirca u Gloryju

Nakon dvije i pol godine izbivanja iz ringa, najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat vratio se na veliku scenu sa stilom. U Arnhemu je na turniru Glory Collision 8 svladao starog znanca Nordinea Mahieddinea iz Alžira jednoglasnom odlukom sudaca te se plasirao u polufinale teškaškog turnira, u borbi za pojas upražnjen odlaskom Rica Verhovena.

Publika je svjedočila pravom spektaklu, već u prvoj rundi Plazibat je poslao Alžirca na pod direktom ljevicom koju je slomio u zadnjem meču. Iako se Mahieddine pokušao vratiti, Hrvat je kontrolirao ritam meča. U drugoj rundi Mahieddine je još dvaput završio na podu, dok je treća runda protekla u Plazibatovu mirnom čuvanju bodovne prednosti. Plazibat nije skrivao zadovoljstvo:

- Žao mi je što nisam išao po nokaut, previše sam uživao u ringu. Htio sam da me udari, da osjetim. Smijao sam se, zaradio sam novac, ali ništa mi ne odgovara kao borba. Nisam se borio dvije i pol godine i ovo je bilo kao ostvarenje sna. Napravili smo šou - rekao je Splićanin.

Dodao je i da ga je protivnik učinio boljim borcem:

- Svaka čast Nordineu, on me učinio boljim jer sam ga gledao. Verhoevena nema, jesam li ja nasljednik? Ja sam praktički Rico, ali nokautiram ljude.

Plazibatov put do povratka bio je dug i težak. Posljednji meč odradio je u lipnju 2023. u Rotterdamu, kada mu je Tariq Osaro slomio ruku. Unatoč ozljedi, izdržao je do posljednje runde, ali bol je bila jača. Povratnički meč u Zagrebu prošle godine spriječili su problemi s laktom. Tek sada, nakon saniranja svih ozljeda, Plazibat je ponovno spreman za vrh.

Sljedeći izazov čeka ga 7. veljače protiv Moryja Kromaha iz Gvineje. Samouvjereni protivnik poručio je:

- Dugo se nije borio, odradio je dobar meč. Ali nažalost po njega, neće se dobro provesti. Ja sam iduća zvijezda.

Plazibat mu je uzvratio uz ovacije hrvatskih navijača:

- Ugasit ćemo zvijezdu u prvoj rundi tako da se vrati u poluteškaše.

Pobjedom protiv Mahieddinea Plazibat je zatvorio trilogiju s Alžircem (2-1) i osigurao mjesto u polufinalu Gloryjeva turnira. Hrvatski borac ponovno je u igri za pojas teškaškog prvaka, a njegova glad za borbom i samopouzdanje jasno pokazuju da želi otići do kraja.

Glory Last Standing, četvrtfinale:

Anis Bouzid (Maroko) - Errol Zimmerman (Curacao)

Miloš Cvjetićanin (Srbija) - Sofian Laidouni (Francuska)

Antonio Plazibat (Hrvatska) - Mory Kromah (Gvineja)

Nico Pereira Horta (Zelenortski Otoci) - Tariq Osaro (Nigerija)