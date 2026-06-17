UŽIVO Portugal - DR Kongo: Ronaldo predvodi Portugalce na otvaranju SP-a. Došli sastavi

NAJAVA SUSRETA

Portugalska nogometna reprezentacija, predvođena neuništivim Cristianom Ronaldom (41), u Ameriku stiže kao jedan od glavnih favorita. S titulama europskog prvaka i pobjednika Lige nacija, nedostaje joj samo najveći trofej. Put do SP-a osigurala je dominantno, kao pobjednik skupine F. Iako je šokantno izgubila 2-0 od Irske u Dublinu, gdje je Cristiano Ronaldo dobio i prvi crveni karton u dresu reprezentacije, sve je nadoknadila. Plasirala se deklasiravši Armeniju 9-1 u Portu. Ronaldovu kaznu su smanjili tako da može igrati od starta Mundijala.

Pod vodstvom izbornika Roberta Martíneza, Portugal ima jednu od najvrjednijih momčadi svijeta, procijenjenu na gotovo milijardu eura. Najveće zvijezde su PSG-ovi veznjaci João Neves (21) i Vitinha (26), koji su procijenjeni na 140 milijuna eura. Momčad je krcata velemajstorima kao što su Bruno Fernandes (31), Bernardo Silva (31), Rafael Leão (26), Rúben Neves (29), João Cancelo (32), Nuno Mendes (23), Rúben Dias (29)… Iako je Ronaldova vrijednost pala na deset milijuna eura, on je i dalje vođa i kapetan te najbolji strijelac u povijesti reprezentacije.

Portugal je prvak Europe postao 2016., a Ligu nacija osvojio je 2019. i 2025. Najbolji rezultat na Svjetskom prvenstvu mu je treće mjesto iz davne 1966., kad ga je predvodio legendarni Eusebio. Ovaj turnir imat će i snažnu emotivnu notu jer će ga igrati u sjećanje na Dioga Jotu. Sjajni napadač tragično je preminuo u prometnoj nesreći u srpnju prošle godine, samo nekoliko tjedana nakon osvajanja Lige nacija. S taktički fleksibilnim Martínezom, superzvijezdama u naponu snage i vječno motiviranim Ronaldom u posljednjem pohodu na svjetski tron, portugalska “seleção” ima sve adute da u Americi, Kanadi i Meksiku ode do kraja.

DR Kongo je mjesto na Svjetskom prvenstvu izborio u teškim afričkim kvalifikacijama, gdje je u dramatičnoj utakmici izbacio favoriziranu Nigeriju, uz optužbe poraženih za vudu magiju i vračanje tijekom izvođenja jedanaesteraca. Pod vodstvom francuskog trenera Sébastiena Desabrea (49), kojeg u domovini smatraju nacionalnim herojem, DR Kongo igra čvrst i organiziran nogomet. Momčad vrijedi 144 milijuna eura. Najskuplji je stoper Sunderlanda Noah Sadiki (21), s procijenjenom vrijednošću od 35 milijuna eura, a najveće zvijezde su Newcastleov napadač Yoane Wissa (29) i Aaron Wan-Bissaka (28), bivši branič Manchester Uniteda. Dio momčadi je i Nathanaël Mbuku (24), član Montpelliera, koji je prije dvije godine igrao za Dinamo.

Jedini put na Svjetskom prvenstvu nastupili su 1974. godine pod imenom Zair, kada su pretrpjeli jedan od najtežih poraza u povijesti natjecanja, izgubivši od Jugoslavije 9-0 u Gelsenkirchenu. Tada nisu bili ni najbolje upoznati s pravilima igre. Posebno se pamti trenutak Mwepu Ilunge protiv Brazila, kada je istrčao iz živog zida i izbio loptu prije izvođenja slobodnog udarca.