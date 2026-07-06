UŽIVO Portugal - Španjolska: Ronaldo igra zadnji meč SP-a? Španjolci s Yamalom u prvih 11

OLMO KAO KLJUČ

S druge strane, Španjolska na turniru izgleda moćno. Momčad Luisa de la Fuentea još nije primila pogodak, a nakon početnog remija nanizala je pobjede protiv Saudijske Arabije, Urugvaja i Austrije, koju je u šesnaestini finala svladala uvjerljivo 3-0.

Ključnom figurom u napadu pokazao se Dani Olmo. Bivši dinamovac, a danas ofenzivni veznjak Barcelone, donosi novu dimenziju igri "furije". Olmo sjajno povezuje linije, stvara prilike i olakšava posao napadaču Mikelu Oyarzabalu, koji je uz njega zabio tri od svoja četiri gola na turniru. Ta suradnja, uz prodornost Yamala, bit će najveća prijetnja za Portugal. Olmo je na ovom SP-u nastupio jubilarni 50. put za reprezentaciju.

Očekuje se taktički sudar različitih stilova. Španjolska će inzistirati na posjedu i visokom presingu, dok će se Portugal vjerojatno osloniti na čvrsti blok i brze tranzicije. Njihovo rivalstvo ima bogatu povijest. Ovo im je 42. međusobni dvoboj, a Španjolci su uspješniji sa 17 pobjeda.

Posljednji natjecateljski sraz bio je finale Lige nacija 2025., kada je Portugal slavio nakon penala poslije rezultata 2-2. To Španjolcima daje dodatni motiv za osvetu. Pamtimo i dvoboj sa SP-a 2018., kada je završilo 3-3 uz Ronaldov hat-trick. Pobjednik u četvrtfinalu ide na boljeg iz susreta SAD - Belgija.