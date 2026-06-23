UŽIVO Portugal - Uzbekistan: Stigli sastavi, Ronaldo i ekipa žele opravdati ulogu favorita

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Poslijepodnevni program 13. dana Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi otvara utakmica Portugala i Uzbekistana, koja počinje u 19 sati. Portugalci se žele što prije vratiti na pobjedničke staze nakon neočekivanog kiksa i remija protiv DR Konga. U toj su utakmici bili bolji, dominirali i poveli preko Joãoa Nevesa, koji je zabio glavom. Nakon toga su se povukli, a to im se obilo o glavu krajem prvog poluvremena, kada je Wissa izjednačio u petoj minuti sudačke nadoknade.

Do kraja utakmice Portugalci su nadirali i pokušavali ponovno povesti, no nisu uspjeli pa su prosuli dva vrlo vrijedna boda u borbi za prvo mjesto u skupini K i mogućnost da izbore lakšeg protivnika u prvoj utakmici nokaut-faze.

Na udaru kritika našao se Cristiano Ronaldo. Prema Sofascoreu ponovno je bio jedan od najslabije ocijenjenih igrača utakmice, a u nekoliko izglednih situacija nije dobro reagirao. U njegovu je obranu stao izbornik Roberto Martínez, naglasivši da je on i dalje ključan igrač njegove momčadi. Ronaldo je u susretu protiv Konga postao i najstariji igrač u polju koji je ikada zaigrao na Svjetskom prvenstvu. Očekuje se da će danas dodatno popraviti taj rekord.

Uzbekistan je u prvoj utakmici izgubio od Kolumbije 3-1. Momčad Fabija Cannavara nije pružila dobar otpor favoriziranim Južnoamerikancima, iako je u 60. minuti izjednačila. No samo pet minuta poslije ponovno se našla u rezultatskom zaostatku, a do kraja je primila još jedan pogodak. Izgubi li danas, Uzbekistan će ostati bez izgleda za prolazak te će mu preostati samo oproštajna utakmica protiv Konga.

Utakmicu u izravnom prijenosu možete pratiti na programu HRT-a 2.