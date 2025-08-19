Danas od 19.30 sati na rasporedu je nova Skupština Dinama, a na njoj će glavna tema biti - novi Statut. Prema nekim informacijama, danas bi na Skupštini moglo biti napeto, postoji mogućnost da novi Statut ne dobije dvotrećinsku većinu svih skupštinara...
UŽIVO Povijesna Skupština Dinama: Glasaju za novi Statut, hoće li ih 'stara garda' minirati?
U Maksimiru su opet - povijesni dani. Izvršni odbor Dinama prihvatio je prijedlog promjene novog Statuta, pa će se o njemu raspravljati i na skupštini kluba koja je zakazana za večeras u 19.30 sati. Zagrebački klub tako nastavlja demokratizaciju kluba, sve se više i aktivnije okreće načelu "jedan član - jedan glas".
Ako skupština očekivano potvrdi novi Statut (za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska podrška skupštinara), Dinamo će već do kraja godine ići u nove izbore, u Maksimiru će se birati nova vlast. Što to onda znači? Članovi Dinama moći će birati novo vodstvo kluba, novog predsjednika kluba s puno drugačijim (većim) ovlastima.
Tim povodom, predsjednik Dinama Velimir Zajec obratio se pismom članovima kluba. Prenosimo ga u cijelosti:
Poštovani članovi,
pred GNK Dinamo je povijesni dan. Na Skupštini Kluba koja će se održati 19. kolovoza 2025. namjeravamo ispuniti obećanje dano našim članovima – obećanje o potpuno demokratskom Dinamu.
Izglasavanjem novog klupskog Statuta, prvi put u povijesti našeg Kluba, izbori će biti u potpunosti demokratski. Izvršni odbor više neće birati većinu članova Skupštine. Od sada, svako mjesto u Skupštini popunjavat će se isključivo voljom članova – po principu “JEDAN ČLAN, JEDAN GLAS”.
Ovo je temeljno izborno obećanje koje smo dali našim članovima prošle godine kada smo pobijedili na izborima, a ono je sada pred time da postane naša stvarnost.
Novi Statut uvodi i jamstvo višestranačja. U slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, a sve kako bismo osigurali raznolikost mišljenja i demokratsku ravnotežu.
Po prvi put, volja većine članova izravno će biti povezana s osobom predsjednika Kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Njegov legitimitet dolazi s tribina, od članova, ali i odgovoran je vama. Odluke i rad predsjednika Kluba bit će podložni transparentnim mehanizmima nadzora drugih tijela. Predsjednik odgovara Skupštini, a redoviti nadzor provodi Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Tako ćemo osigurati upravljačku stabilnost i jasnoću odgovornosti.
Posebno mi je važno istaknuti da su članovi imali pravo sudjelovati u kreiranju Statuta. Više od 25 % zaprimljenih amandmana je prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično. Među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova.
Ovo što je sada pred nama nije samo pravni dokument. Ovo je ugovor povjerenja između Dinama i njegovih članova. Ovo je rezultat jedne gotovo generacijske borbe.
Izglasavanjem novog Statuta Dinamo napokon postaje Klub u kojem svaki glas jednako vrijedi.
Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu, a sada će biti i u demokraciji. Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut.
Da bi se ostvarile želje svih pravih dinamovaca i ljudi koji vjeruju u društvene vrijednosti demokracije, potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.
Vjerujemo i nadamo se da će zajedništvo i ljubav prema Dinamu biti jači od svih podjela te da ćemo zajedno ispisati jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti našeg Kluba.
Velimir Zajec
Predsjednik GNK Dinamo
Dinamo je fantastično krenuo u novu sezonu, nogometaši Marija Kovačevića u ranoj su fazi HNL-a upisali tri važne pobjede. Tako skinuli pritisak sa svojih leđa, pa s nestrpljenjem, ali i puni optimizma gledaju prema nastavku prvoligaške karavane. No dok se dinamovci spremaju za subotu i domaći dvoboj s Istrom, u Maksimirskoj 128 kuha već danima.
Danas je na rasporedu nova Skupština kluba, a na njoj će glavna tema biti - novi Statut. Sve je poznato, članovi Dinamovog proljeća još su prošle godine prije svog dolaska u klub najavili otvaranje Dinama prema svojim članovima, pa i brojne promjene u Statutu. I proteklih dana svi su članovi kluba mogli vidjeti prijedlog novog Statuta na Dinamovim službenim stranicama.
U toj je priči jako puno novosti, Dinamo se otvara načelu "jedan član, jedan glas", zalaže za potpunu demokratizaciju u klubu. I tu bi se trebale dogoditi brojne promjene. Ujedinit će se funkcija predsjednika kluba i predsjednika uprave, pa bi ta jedna osoba (Zvonimir Boban?) na čelu kluba imala potpunu odgovornost za upravljanje Dinamom.
Zagrepčani će i ostati bez nekih tijela, točnije sadašnji izvršni odbor (trenutačno 12 članova) i nadzorni odbor (tri člana) ujedinit će se u jedno novo tijelo, taj novi nadzorni odbor imat će devet članova. Dinamova skupština u budućnosti više nema bi imala 60, već će imati 50 članova, a ako novi Statut danas bude potvrđen (dvotrećinskom većinom) u Maksimiru će se vrlo brzo (već u rujnu?) dogoditi novi izbori.
E sad, veliko i najvažnije pitanje uoči današnje Skupštine jesu li svi u klubu spremni na potpunu demokratizaciju kluba? I hoće li dvije trećine skupštinara izglasati taj novi Statut. Situacija je dosta zanimljiva. Iako se čini kako bi na prvu večeras (od 19.30 sati) u Maksimirskoj 128 sve trebalo proći glatko, postoji mogućnost da tu i nešto zapne. Da se "stara garda" protivi dodatnom otvaranju kluba prema svojim članovima.
Čak su i na prošlotjednom amenovanju Statuta tri člana izvršnog odbora bila suzdržana. Jasno, to su "izvršnjaci" koji u klubu datiraju još iz "onih prošlih vremena", koje su članovi Dinamovog proljeća ostavili u klubu kako bi ipak imali određenu opoziciju. No dok ta "stara vlast" u izvršnom odboru nema apsolutno nikakvu snagu, u Skupštini su te brojke pune neizvjesnije.
E sad, veliko je pitanje što bi skupštinari "stare vlasti" dobili ako večeras sruše izglasavanje novog Statuta. Prema aktualnom Statutu koji je doista po mnogočemu apsurdan, članovi Dinamovog proljeća ostali bi čvrsto na vlasti, s još jačim ovlastima nego što bi ih imali prema novom Statutu. O čemu se tu radi?
Prema novom Statutu bi se vodstvo kluba biralo kroz demokratske izbore, tu bi svaki član kluba imao kakve-takve šanse da se dočepa ključnih funkcija u klubu. A prema aktualnom Statutu, to je - nemoguće. Zašto? Članovi izvršnog odbora sami biraju 35 (od maksimalnih 60) skupštinara tajnim glasanjem, dok bi se preostalih 25 skupštinara biralo iz druge izborne jedinice. I oni bi morali prvo pobijediti na izborima, pa na skupštini dobiti većinu "protiv" 35 članova IO-a. A to je nemoguća misija...
I baš zbog toga, "stara garda" u Maksimiru je na velikim mukama. Vjerojatno je i njima ovih dana "sjelo u glavu", kako će uskoro biti pometeni, kako je njihovo vrijeme - prošlo. I sad imaju dvije mogućnosti. Sačuvati stari i krnji Statut, pa se do daljnjega koprcati u Maksimiru, biti potpuno nebitni, ali redovito viđeni na svim putovanjima. Ili prihvatiti novi Statut, praktički sami sebi "presuditi".
Omogućiti Dinamu da dobije moderan Statut sličan nekima u najvećim europskim klubovima, ali se time i svjesno sami maknuti iz kluba. U Dinamu smo već odavno navikli na svakakve rasplete, brojne preokrete, tako da nas ni večeras ništa neće iznenaditi. Ali vidjet ćemo ima li u Maksimiru dovoljno pameti da Dinamo konačno dobije Statut kakav i zaslužuje...