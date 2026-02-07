UŽIVO Pratite FNC spektakl u Münchenu! Evo koje su borbe...

NAJAVA

Večeras se u Münchenu održava FNC spektakl koji ulazi u povijest regionalnog MMA-a. Fight Nation Championship po prvi put izlazi izvan prostora jugoistočne Europe i upravo Njemačka, točnije München, domaćin je najvećeg međunarodnog iskoraka ove promocije dosad. FNC je u posljednjih nekoliko godina izrastao u vodeću MMA organizaciju regije, poznatu po snažnoj produkciji, rasprodanim dvoranama i borbama koje često nude više drame i emocije nego daleko veće svjetske promocije. Večerašnji događaj to potvrđuje – publiku očekuje vrhunski fight card ispunjen teškaškim okršajima, borbama za titule i nastupima najpoznatijih imena FNC-a, uz snažnu podršku boraca iz Njemačke i ostatka Europe. Ovo nije samo još jedna priredba, nego jasan signal da FNC želi postati relevantan faktor na europskoj MMA sceni, s ambicijom da se ravnopravno natječe s etabliranim organizacijama. Atmosfera u areni najavljuje se kao eksplozivna, interes publike je ogroman, a večerašnje borbe mogle bi imati velik utjecaj na budući smjer promocije. München je večeras centar regionalnog MMA-a, a FNC ovim događajem ispisuje novu stranicu svoje povijest