UŽIVO Pratite izjave nakon što su Vatreni osigurali nokaut-fazu

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Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu u trećem kolu Svjetskog prvenstva i tako osigurala prolazak u nokaut-fazu. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu skupine L, "vatreni" su do kraja odradili posao. Najprije su minimalno svladali Panamu 1-0, a potom u neizvjesnoj i teškoj utakmici savladal Ganu 2-1.

Za razliku od utakmice protiv Paname, Hrvatska je protiv Gane odigrala znatno bolje te je imala nekoliko prilika za pobjedu.

Na jednom mjestu pratite sve reakcije nakon pobjede Hrvatske.