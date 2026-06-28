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UŽIVO Pratite izjave nakon što su Vatreni osigurali nokaut-fazu

Piše Domagoj Vugrinović,
UŽIVO Pratite izjave nakon što su Vatreni osigurali nokaut-fazu
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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Izjave nakon pobjede nad Ganom 01.00 , Philadelphija, SAD
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Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Ganu u trećem kolu Svjetskog prvenstva i tako osigurala prolazak u nokaut-fazu. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu skupine L, "vatreni" su do kraja odradili posao. Najprije su minimalno svladali Panamu 1-0, a potom u neizvjesnoj i teškoj utakmici savladal Ganu 2-1.

Za razliku od utakmice protiv Paname, Hrvatska je protiv Gane odigrala znatno bolje te je imala nekoliko prilika za pobjedu.

Na jednom mjestu pratite sve reakcije nakon pobjede Hrvatske.

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