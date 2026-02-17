Od 21.00 sati počinju tri dvoboja šesnaestine finala Lige prvaka. Benfica dočekuje favorizirani Real Madrid, Borussia Dortmund Nike Kovača će igrati protiv Atalante, a Monaco protiv aktualnog europskog prvaka PSG-a
UŽIVO Liga prvaka: Kovač protiv Pašalića, Real traži osvetu u Portugalu i derbi Francuza
Benfica (4-3-1-2): Trubin - Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl - Schjelderup, Aursnes, Barreiro - Prestianni - Silva, Pavlidis.
Real Madrid (4-3-3): Courtois - Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Guler, Mbappe, Vinicius.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pašalić, Zalewski - Scamacca.
Monaco (4-2-3-1): Kohn - Vanderson, Teze, Faes, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Adingra - Balogun.
PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
Krenula je eliminacijska faza Lige prvaka. U šesnaestini finala prvi susret još uvijek igraju Galatasaray i Juventus (3-2), a od 21.00 sati igrat će Benfica protiv Real Madrida, Borussia Dortmund s Atalantom i Monaco protiv PSG-a.
Benficu i Real Madrid možete gledati na Areni Sport 1, Borussiju i Atalantu na Areni Sport 3, Monaco i PSG na Areni Sport 4 ili multiprijenos na Areni Sport 5.