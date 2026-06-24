UŽIVO Dalić: Prvo poluvrijeme nismo ništa napravili, Modrić: Kao da igramo u nekakvom grču

LUKA MODRIĆ

Luka Modrić je nakon 200. nastupa za "vatrene" za HTV kazao:

- Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda. Prošli jubilej, stota, nije bio baš sretan (remi protiv Finske 2017. u kvalifikacijama za SP, zadnja utakmica prije dolaska Dalića, op.a.), ovaj jest. Doseći 200 utakmica u najljepšem dresu je nešto nevjerojatno, ponosan sam zbog toga.

- Kao da igramo u nekom grču, nismo bili opušteni, znali smo važnost utakmice i to se osjetilo. Kako je utakmica odmicala, imali smo dobrih trenutaka. Ova pobjeda će nam pomoći po pitanju samopouzdanja, da budemo još bolji. Nadam se da će ova utakmica to promijeniti - nastavio je.

Nakon utakmice su mu pripremili posebne majice i bacali ga u čast jubileja.

- Nešto nevjerojatno, doseći 200 utakmica u najdražem dresu čini me jako ponosnim i sretnim. Nisam mogao sanjati da ću doći do te brojke. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica. Sigurno su mi pomogli, od trenera i suigrača sadašnjih i bivših, svima koji čine život u reprezentaciji, hvala svima.