'Vatreni' su pred 43.000 gledatelja u Torontu pobijedili Panamu 1-0 i time napravila veliki korak prema plasmanu u nokaut fazu natjecanja. Pred Hrvatskom je još okršaj protiv Gane (subota, 23 sata)
UŽIVO Dalić: Prvo poluvrijeme nismo ništa napravili, Modrić: Kao da igramo u nekakvom grču
Josip Stanišić asistirao je Budimiru za pobjednički gol.
- Bilo je jako teško u prvom poluvremenu, bilo je teško probiti protivničku formaciju od 5-4-1. Nismo se mogli otvoriti, čekali smo situacije, bili strpljivi, a potrebno je imati i malo sreće, koju možda nismo imali protiv Engleske, a danas jesmo. Nije bitno kako smo pobijedili, bitno je da su tri boda ovdje.
- Baturina me našao s petom, imao sam malo prostora, vidio sam Budimira kako ide na sredinu i očekivao sam da će otići na drugu stativu. Odigrao sam oštru loptu iza zadnje linije, nadao sam se da je neće vidjeti. A naš golgeter je bio tamo gdje mu je mjesto.
Marco Pašalić žali za propuštenom šansom za 2-0.
- Bilo je kako sam najavio, teška utakmica i teško prvo poluvrijeme. Panama nije loše igrala, čvrsta je bila u duelima i imala je neugodne šanse. Da smo iskoristili i onu drugu šansu, imali bi 2-0... Akcija za gol? Općenito sam, kroz cijelu utakmicu, imao svoje prilike u kojima sam dao sve od sebe. Pokušao sam odvući protivnika koji je bio jako čvrst i snažan. Nažalost, nisam zabio onu šansu, ali pobjeda je najbitnija. Tri boda su kao kuća, sad ćemo graditi na to i pripremiti se za Ganu.
Luka Modrić je nakon 200. nastupa za "vatrene" za HTV kazao:
- Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda. Prošli jubilej, stota, nije bio baš sretan (remi protiv Finske 2017. u kvalifikacijama za SP, zadnja utakmica prije dolaska Dalića, op.a.), ovaj jest. Doseći 200 utakmica u najljepšem dresu je nešto nevjerojatno, ponosan sam zbog toga.
- Kao da igramo u nekom grču, nismo bili opušteni, znali smo važnost utakmice i to se osjetilo. Kako je utakmica odmicala, imali smo dobrih trenutaka. Ova pobjeda će nam pomoći po pitanju samopouzdanja, da budemo još bolji. Nadam se da će ova utakmica to promijeniti - nastavio je.
Nakon utakmice su mu pripremili posebne majice i bacali ga u čast jubileja.
- Nešto nevjerojatno, doseći 200 utakmica u najdražem dresu čini me jako ponosnim i sretnim. Nisam mogao sanjati da ću doći do te brojke. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica. Sigurno su mi pomogli, od trenera i suigrača sadašnjih i bivših, svima koji čine život u reprezentaciji, hvala svima.
Izbornik Paname Thomas Cristiansen pohvalio je svoje igrače.
- Dobro smo igrali, ponosan sam na svoje igrače. Odigrali smo sjajnu utakmicu, a ovo je nogomet. Imaju jednu pravu šansu i zabili su. Nisu nam puno prijetili. Bili smo hrabri u ovoj utakmici, ponosan sam. Ovo je Svjetsko prvenstvo, trebaš uživati. Da smo pobijedili, prošli bismo u drugi krug.
Prvu riječ imao je izbornik Zlatko Dalić:
- Vrlo teška utakmica, borbena, Panama je jako opasna i brza reprezentacija. Nismo ništa napravili u prvom poluvremenu, drugo je bilo puno bolje. Bilo je opasnih situacija, ali trebala nam je ova pobjeda i tri boda da se malo podignemo.