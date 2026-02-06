UŽIVO Pratite službeni početak Zimskih olimpijskih igara 2026.! Ibrahimović stigao na San Siro

VAŽNE INFORMACIJE

Pod kreativnom palicom Marca Balicha, majstora velikih olimpijskih produkcija, Italija će svijetu predstaviti priču o harmoniji, jedinstvu i ljepoti, ali i igre koje od samog početka prate određene kontroverze.

Ovo će biti prve "raširene" Igre u povijesti, s borilištima udaljenim i stotinama kilometara, a taj će se koncept odraziti i na samoj ceremoniji. Dok će se glavni program odvijati na kultnom nogometnom stadionu, paralelni događaji i manje povorke sportaša održat će se u Cortini d'Ampezzo, Livignu i Predazzu, povezujući alpska srca Igara s metropolom mode.

Glavna zvijezda večeri bit će američka pop ikona i peterostruka dobitnica Grammyja, Mariah Carey, čiji je nastup najavljen kao jedan od emocionalnih vrhunaca ceremonije. Uz nju će nastupiti i najveća imena talijanske glazbene scene. Dvadeset godina nakon što je pjevao na zatvaranju Igara u Torinu, na olimpijsku scenu vraća se legendarni tenor Andrea Bocelli.

Popis izvođača upotpunjuju pjevačica Laura Pausini, čija je pjesma "Io Sì" osvojila Zlatni globus, zatim operna diva Cecilia Bartoli, svjetski poznati pijanist Lang Lang te popularni reper Ghali. Glumačku postavu čine proslavljeni talijanski glumac Pierfrancesco Favino te Sabrina Impacciatore, zvijezda globalno popularne serije "Bijeli lotos".

Nakon što je prešao dvanaest tisuća kilometara kroz Grčku i svih 110 talijanskih provincija, nošen rukama 10.001 bakljonoše, plamen stiže na San Siro. Iako se imena posljednjih nositelja tradicionalno čuvaju u tajnosti do samog kraja, talijanski mediji već tjednima nagađaju kako će čast da upale plamen pripasti dvjema najvećim legendama talijanskog skijanja - Albertu Tombi i Deborah Compagnoni.

Ceremoniji otvaranja nazočit će brojni svjetski državnici. Domaćin, talijanski predsjednik Sergio Mattarella, ugostit će dvadesetak šefova država, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, finskog predsjednika Alexandera Stubba, glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa te članove kraljevskih obitelji iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Norveške. Sjedinjene Američke Države predstavljat će visoka delegacija koju predvode potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio.

Prijenos otvaranja možete pratiti na HRT-u 2. Kao i uvijek, potpunu pokrivenost svih natjecanja na Igrama nudit će Warner Bros. Discovery putem svojih kanala Eurosport te streaming platforme Max, gdje će biti dostupni prijenosi apsolutno svih sportskih događaja.