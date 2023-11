Zlatko Dalić otkrio lošu vijest: Šteta, ostali smo bez igrača koji je trebao zamijeniti Kovačića

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu gostuje u Rigi (18 sati) protiv Latvije u utakmici skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj.

'Vatreni' nakon poraza od Turske i Walesa u listopadu moraju uspješno obaviti provjere protiv Latvije i Armenije, a i u tom raspletu rezultata Hrvatska ne ovisi sama o sebi. Dan uoči utakmice s Latvijom, javnosti su se obratili izbornik Zlatko Dalić i Luka Modrić. Prvi je govorio kapetan Modrić.

Hrvatska nije u dobrom položaju uoči kraja kvalifikacija...

- Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji, ali dogodilo se ono što nitko nije očekivao. Probat ćemo odigrat dvije prave utakmice, dvije pobjede su imperativ, a nadam se da će se poklopiti i drugi rezultati i da ćemo se direktno kvalificirati na Euro. Vjerujem da možemo ponoviti onu igru s Rujevice kada smo igrali protiv Latvije - rekao je Modrić.

Problemi s ozljedama...

- Vjerujem da će nam to biti motiv. Ti izostanci su veliki hendikep za nas, sve su to važni igrači. Ali nisu tu, mi koji jesmo moramo dati maksimum kako bi ih nadomjestili. Jako smo dobro trenirali ovih pet dana, dobro je što smo malo duže zajedno. Sve što smo radili ćemo prenijeti na teren.

Što mislite o utakmici Armenije i Walesa?

- Armenija s pobjedom ostaje u igri za plasman za Euro, tako da je sve otvoreno u toj utakmici. Armenija je kvalitetna momčad, prije dva mjeseca smo igrali protiv njih, ali nije bilo lako. Iako smo pobijedili, vidjela se njihova kvaliteta. Imaju igrače koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Wales je isto ozbiljan, praktički su bili 'out' iz svega, ali su se vratili u igru u prošlom ciklusu. Ali mi se trebamo poklopiti na Hrvatsku, ako se poklope drugi rezultati, super, ali mi se ne smijemo poskliznuti dok razmišljamo što se događa na drugim utakmicama.

Povratak Marka Pjace...

- Drago mi je što je Marko opet s nama. Zna se koliko je bio važan za reprezentaciju prije ozljede. Imao je nekoliko teških ozljeda, trudi se kako bi se vratio na staru razinu, ali mislim da je odabrao pravi put. Došao je u klub koji se bori za vrh hrvatskog nogometa, dobro igra u Rijeci, jako smo sretni zbog njega i vjerujemo da će nam biti od pomoći ako izbornik odluči da igra.

Hoće li vam posebna motivacija biti što igrate na Dan sjećanja za žrtve Vukovara?

- Definitivno će biti motiv. Bit će lijepo ako taj dan obilježimo pobjedom. Sve ćemo napraviti da to tako i bude.

Prvi poziv za Marca Pašalića...

- Marco je ostavio dosta dobar dojam na mene. Nisam ga imao priliku puno gledati, možda jednu ili dvije utakmice, ali vidjelo se da ima nešto drukčije. Kao i Marko, odlično je radio ovaj tjedan, pokazao je da ima kvalitetu za reprezentaciju. Ako mu izbornik da priliku, pokazat će da je s pravom tu. On je igrač drukčijeg profila kakvog prije nismo imali... Lijevak na desnoj strani, to nije loše za nas.

Ozljeda Matea Kovačića...

- Vidjet ćemo kako će to izbornik sutra postaviti... Odnosno, vi ćete vidjeti, mi već znamo, haha! Mateo će nedostajati, on, Brozović i ja dosta dobro funkcioniramo zajedno, iako se to nije vidjelo u zadnjem ciklusu. Pokušat ćemo nadomjestiti Matea na najbolji mogući način.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Modrić je zatim otišao na trening, a red je došao na izbornika Dalića.

Računate li na pomoć Armenije protiv Latvije?

- Ne razmišljam o toj utakmici. Razmišljam samo o našem poslu, važno nam je uzeti šest bodova u ovom ciklusu. Možda nam pomogne činjenica što oni igraju prije nas, pa ćemo možda znati rezultat.

Razmišljate li već i o Armeniji? Hoćete li odmarati neke igrače protiv Latvije?

- Ne. Nama je sutra najvažnija utakmica. Najbitnije je da obavimo dobar posao. Nećemo kalkulirati, to nema smisla. Usredotočeni smo samo na Latviju. Nije važno što će biti sutra u Armeniji ili što će biti u utorak. Svjesni smo da Ivanušec i Kramarić nemaju punu minutažu, to je točno, njih dvojicu ćemo sačuvati i spasiti koliko god možemo. To je problem o kojem moramo voditi brigu, ali samo o njima dvojici jer nisu u ritmu utakmica.

Tko će zamijeniti Kovačića?

- Od prvog dana smo znali da Mateo neće biti s nama. Velika je šteta što smo ostali bez Sučića. On je bio u prvom planu da pokrije tu poziciju, standardan je u Zagrebu, igra Ligu prvaka, s njime smo radili na treningu, ali otpao je i on. Igrat ćemo više napadački, neće biti tri klasična veznjaka, već ćemo imati špicu i polušpicu.

Što mislite o Latviji?

- Moramo poštovati Latviju, pogotovo jer igra na domaćem terenu. Turci su u zadnjim trenucima tu pobijedili utakmicu, Wales se borio s igračem više. Moramo biti strpljivi. U Rijeci smo brzo otvorili njihovu mrežu. Ovdje će biti zahtjevnija i teža utakmica. Oni su većinu golova primili u zadnjih 15 minuta, tako da se moramo boriti do zadnje minute na bilo koji način.

Povratak napadača Ante Budimira...

- Naša igra mora se njemu prilagoditi. Musa i Beljo nisu dobivali lopte, kako će dati onda golove. Mi za takvog napadača moramo napraviti dodavanje i centaršut, bez toga, on neće biti na razini. Dobro je da je u odličnoj formi, rekao sam mu da tražim u ovom ciklusu napadača koji će biti ubuduće u reprezentaciji. Nitko nije napravio više od Budimira. On je strpljivo radio i opet se nametnuo. Očekujemo da će opravdati svoj poziv, ali bez igre momčadi i pravih lopti, neće biti ništa!

Koliko ćete prilagoditi igru za Budimira?

- Cijela igra mora se prilagoditi tome da na bekovima imamo prostora. Stanišić je jako dobro to radio protiv Turske, imat ćemo rješenja, cijela momčad mora biti okomitija. Moramo biti bolji i u situacijama jedan na jedan. Ne sjećam da je ijedan igrač bio bolji u takvoj situaciji u prošlim utakmicama. Kada nam zablokira veznog reda, mi nemamo rješenja. Lopta je išla samo natrag, natrag, natrag. To je bio veliki problem. Nitko drugi nije preuzeo odgovornost, išao napraviti razliku jedan na jedan, pa makar deset puta izgubili loptu, treba preuzeti taj rizik!

