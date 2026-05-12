UŽIVO Prižmić - Hačanov: Dino po četvrtfinale Mastersa u Rimu

Danas u 11 sati Dinu Prižmića (20) čeka Karen Hačanov (29), iskusni Rus rangiran na 15. mjestu svijeta. Hačanov je viši po rankingu i iskustvu na ovoj razini, no Prižmić u Rim dolazi s velikim samopouzdanjem i igrom koja ne poznaje nervozu.

Sve je počelo pobjedom protiv Mađara Martona Fucsovicsa (34) u prvom kolu, a zatim je uslijedilo nešto što će Splićanin dugo pamtiti, rušenje Novaka Đokovića (38), šesterostrukog osvajača ovog turnira i najboljeg tenisača svih vremena (2-6, 6-2, 6-4). Prižmić je u odlučujućem setu tri puta slomio Đokovićev servis i pobjedu zapečatio asom.

U trećem kolu Prižmić je protiv Francuza Uga Humberta (27) pokazao zrelost iskusnog igrača. Uzeo je prvih pet gemova, a pobjedu u 11. gemu riješio breakom i završnim asom. Time je postao prvi hrvatski tenisač koji se plasirao u osminu finala Masters 1000 turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Prižmić u današnji meč ulazi u formi života, tri pobjede, svaka uvjerljivija od prethodne. Pobjednik dvoboja plasira se u četvrtfinale Masters 1000 turnira u Rimu. Prijenos možete pratiti na programu Sport Klub 2.