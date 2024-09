UŽIVO Bjelica: Već deveti put negdje dolazim kao vatrogasac. Momčad je šira nego ona 2018.

Nenad Bjelica vratio se na klupu Dinama nakon više od četiri godine, a protiv Lokomotive (28. rujna u 20 sati) vodit će prvu utakmicu u svom drugom mandatu. Dosad je u 101. utakmici na klupi "plavih" pobijedio u 73, u 15 je Dinamo remizirao, a samo 13 ih izgubio pod njegovim vodstvom. "Lokosi" se čine kao relativno dobar protivnik za početak mandata, s obzirom na to da su deveta momčad lige sa samo pet bodova u sedam odigranih kola. Dvoboj s Lokomotivom najavili su trener Bjelica, predsjednik kluba Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić.

- Zahvalio bih se novom i starom treneru, sretni smo što smo ga izabrali. On je izbor svih dinamovaca, svi stojimo iza njega. Zahvaljujem se i Jakiroviću koji je danas bio u klubu, proveo s nama jedno vrijeme, puno smo pričali, Dinamo ima sjajnu atmosferu - rekao je Velimir Zajec, dok je Marko Marić dodao:

- Iznimna mi je čast pozdraviti gosp. Bjelicu, znam da ćemo s njim vratiti stabilnost, imati i rezultate. Ne smijemo zaboraviti naš fokus i cilj, dugoročno razvoj igrača za Dinamo i cijeli hrvatski nogomet. Vjerujem da ćemo ostvariti sve ciljeve, želim mu puno sreće.

Nenad Bjelica je odmah poručio:

- Čast i zadovoljstvo mi je biti opet u Dinamu nakon 4,5 godine, biti trener Dinama. Znam koliko je to velika stvar, ponosan sami zahvalan što sam opet na čelu ovog kluba kao trener. Zahvaljujem se gosp. Zajecu i gosp. Mariću. Znam što je Dinamo, kakav je ovdje pritisak, vjerujem da ću nastaviti tamo gdje sam stao 2020. godine. Zahvalan sam i Union Berlinu na pruženoj prilici, vjerujem da ćemo protiv Lokomotive već pokazati koliko Dinamo vrijedi - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Meni je ovo 11. put da dolazim u neki klub, drugi put u Dinamu, devet puta sam negdje bio "vatrogasac". I dolazio u momčad koju nisam sastavljao. Navikao sam na ove situacije, uvjeren sam kako ću s igračima i svima ljudima oko momčadi uspjeti momčad dići iz ove situacije. Zadnje četiri utakmice nisu bile na Dinamovom nivou, ali mi imamo kvalitetu momčad. Čak možda i po širini kadra kvalitetniju nego ona momčad iz 2018.

- Ne zanima me što se događalo ovdje 2018., 2020. ili prije dva tjedna. Jedino me zanima sljedeća utakmica, ne želim živjeti na staroj slavi. Znam kakva je odgovornost na meni, spreman sam ju i preuzeti.

Koliko može Dinamo u Ligi prvaka?

- Vi znate u mom prvom mandatu, da za mene nisu postojale utakmice Lige prvaka, kupa ili HNL-a. Svaka utakmica je mogućnost da osvojimo tri boda. Monaco ili Lokomotiva? Fokus je isti, vjera u pobjedu je ista, bez obzira o kome se radi. Idemo utakmicu po utakmicu. Najveći fokus je dati maksimum na Lokomotivi. Kad navijači vide da je momčad odgovorna i disciplinirana, navijači to cijene.

Priče o "korporaciji"? Hoće li vam navijači to zamjeriti?

- Čim sjedim ovdje, to je znak da smo Dinamo i ja neke stvar ostavili u prošlosti. Bilo je obostarnih podbadanja dok sam bio trener u Osijeku. Ali čim sam ovdje, svi smo procijenili kako to nije trener. Tu sam da stvaram bolje sutra. Nekad se i kod kuće posvađate s ženom pa se kasnije poljubite. To nije tema današnjeg razgovora.

Kako će Dinamo igrati pod vašim vodstvom?

- Sustav igre je bio različit, nekad 4-3-3, nekad 3-5-2, pa i 4-2-3-1. Bilo je svega, to su sustavi koje Dinamo može igrati. Pobornik sam igranja s četiri iza, a prema naprijed može biti raznih varijacija. Moja će momčad ići u tom pravcu. Obrana? Mislim da to nije problem Nevistića niti zadnjeg veznog, već cijele momčadi. Svi brane, svi napadaju. Kad to postignemo da je naš napadač prvi obrambeni igrač, bit će nam teško dati gol. Kao u prvom mandatu.

- Iz svakog iskustva nešto naučite, svaka zemlja je specifična. Svaki klub je specifičan. Bundesliga je drugačija, puno se trči, Union Berlin nije nijednom imao pretrčanih ispod 120 kilometara, trčali smo uvjerljivo najviše u BUndesligi. To želim postići u Dinamo. To je sad malo problem, u zadnjim utakmicama Dinamo nije bio ni na 112-113 kilometara, u nogometu nema ništa bez trčanja. To moramo podići. Union Berlin i Dinamo? To su dvije različite momčadi. Unionu je odgovarao sustav 3-5-2, Dinamu više paše 4-3-3. Union nije bio pripremljen za atraktivan nogomet, Dinamo ima mlade igrače velikih vrijednosti. I ja se kao trener moram adaptirati.

Dinamo će četiri dana nakon Lokomotive dočekati Monaco na Maksimiru u 2. kolu Lige prvaka.