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UŽIVO Marco Pašalić: Gol protiv Paname mi je dugo bio u glavi. Srećom, danas sam vratio dug

Piše 24sata,
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UŽIVO Marco Pašalić: Gol protiv Paname mi je dugo bio u glavi. Srećom, danas sam vratio dug
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Slaven Bilić nakon 14 godina ponovno je poveo hrvatsku nogometnu reprezentaciju i startao teškom pobjedom. Što kaže izbornik i igrači nakon utakmice u Pragu?

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Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je novi ciklus Lige nacija s novim izbornikom Slavenom Bilićem pobjedom 2-1 na gostovanju kod Češke na Fortuna Areni u Pragu, uz golove Luke Modrića i Marca Pašalića. Za tri dana, u utorak od 20.45, gostuje kod svjetskog prvaka Španjolske na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli.

Prve reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.

Prvi je pred kamere Nove TV izašao Marco Pašalić

- Taman sam komentirao s dečkima u svlačionici da sam napravio dobro djelo s ovim golom danas. Gol protiv Paname mi je dugo ostao u glavi iako ne volim razmišljati o takvim stvarima, pogotovo ne sada ako sam zabio. Trenirao sam takve udarce u klubu. Bila je prfektna lopta od Perišića i srećom je ušla u gol. 

- Ne smijemo nikoga podcjenjivati, bez obzira je li to Španjolska, Češka ili Engleska. Česi malo drukčije igraju od nas, ali možemo biti sretni s tri boda i krenuti put Seville s pozitivnom energijom.

Jeste li bili na iglama dok ste čekali VAR?

- Jesam, ali ne zbog sebe nego zbog ekipe. Bilo bi mi krivo da je bilo 2-2. 

- Nisam znao kako je završila utakmica Španjolske i Engleske tako da hvala na informaciji.  

Sljedeći je pred kamere izašao Mateo Kovačić. 

- Nije bilo lako danas, imali smo par šansi koje nismo iskoristili pa uđeš u nervozu. Na kraju smo pokazali karakter. 

Zaključak je bio da je Kovačić nastavio kao u Torontu

- Ne volim pričati o svojoj igri, ali dobro se osjećam. Uvijek mi treba ritma da bolje uđem u utakmicu. 

Niste radili do sada s izbornikom Bilićem. 

- Daliću bih se zahvalio koji je radio vrhunski posao i želim mu sreću u karijeri. Što se novog izbornika tiče, sve je kliknulo. 

Modrić je zabio 30. gol u dresu 'vatrenih'. 

- Nemam što reći, sretni smo što je on naš kapetan i nadam se da će to trajati, a mi smo sretni što je s nama. Čekaju nas dva teška protivnika, ali volimo igrati protiv jakih protivnika. 

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