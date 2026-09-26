ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Slaven Bilić nakon 14 godina ponovno je poveo hrvatsku nogometnu reprezentaciju i startao teškom pobjedom. Što kaže izbornik i igrači nakon utakmice u Pragu?
UŽIVO Marco Pašalić: Gol protiv Paname mi je dugo bio u glavi. Srećom, danas sam vratio dug
Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je novi ciklus Lige nacija s novim izbornikom Slavenom Bilićem pobjedom 2-1 na gostovanju kod Češke na Fortuna Areni u Pragu, uz golove Luke Modrića i Marca Pašalića. Za tri dana, u utorak od 20.45, gostuje kod svjetskog prvaka Španjolske na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilli.
Prve reakcije nakon utakmice pratite u ovom članku.
Prvi je pred kamere Nove TV izašao Marco Pašalić.
- Taman sam komentirao s dečkima u svlačionici da sam napravio dobro djelo s ovim golom danas. Gol protiv Paname mi je dugo ostao u glavi iako ne volim razmišljati o takvim stvarima, pogotovo ne sada ako sam zabio. Trenirao sam takve udarce u klubu. Bila je prfektna lopta od Perišića i srećom je ušla u gol.
- Ne smijemo nikoga podcjenjivati, bez obzira je li to Španjolska, Češka ili Engleska. Česi malo drukčije igraju od nas, ali možemo biti sretni s tri boda i krenuti put Seville s pozitivnom energijom.
Jeste li bili na iglama dok ste čekali VAR?
- Jesam, ali ne zbog sebe nego zbog ekipe. Bilo bi mi krivo da je bilo 2-2.
- Nisam znao kako je završila utakmica Španjolske i Engleske tako da hvala na informaciji.
Sljedeći je pred kamere izašao Mateo Kovačić.
- Nije bilo lako danas, imali smo par šansi koje nismo iskoristili pa uđeš u nervozu. Na kraju smo pokazali karakter.
Zaključak je bio da je Kovačić nastavio kao u Torontu
- Ne volim pričati o svojoj igri, ali dobro se osjećam. Uvijek mi treba ritma da bolje uđem u utakmicu.
Niste radili do sada s izbornikom Bilićem.
- Daliću bih se zahvalio koji je radio vrhunski posao i želim mu sreću u karijeri. Što se novog izbornika tiče, sve je kliknulo.
Modrić je zabio 30. gol u dresu 'vatrenih'.
- Nemam što reći, sretni smo što je on naš kapetan i nadam se da će to trajati, a mi smo sretni što je s nama. Čekaju nas dva teška protivnika, ali volimo igrati protiv jakih protivnika.
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