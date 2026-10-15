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UŽIVO Garcia: Postali smo velika momčad. Ove dečke nije briga ni zašto, ovo stalno želimo

Piše 24sata,
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UŽIVO Garcia: Postali smo velika momčad. Ove dečke nije briga ni zašto, ovo stalno želimo
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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HAJDUK - AJAX 2-1 Krcati Poljud bio je kulisa prve utakmice "bilih" u glavnoj fazi eurokupa nakon 16 godina i velike pobjede. Evo što kažu trener Gonzalo Garcia i prvotimci

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Hajduk je u prvom kolu na prepunom Poljudu svladao Ajax 2-1 u prvom kolu Konferencijske lige i sa stilom se vratio u Europu. Nažalost, pritom se i osramotio zbog ponašanja dijela navijača i bakljade Torcide zbog koje je utakmica bila prekinuta na 15 minuta.

- Ovo je težak, ali divan tjedan. Baš sam ponosan na ove igrače, ali ponosan sam na njih od prvog dana. I prošle sezone imali smo nekoliko utakmica u kojima smo pokazali što želimo, ići naprijed, biti veliki. To je ono što moramo, to je ono što želimo vidjeti -  rekao je Gonzalo Garcia nakon utakmice. 

- Ovi dečki imaju osobnost, nije ih briga ni za što, samo žele ići naprijed. Ponosan sam kako su napadači branili, a braniči napadali. Idealna kombinacija. Ovo stalno želimo gledati. Postali smo velika momčad - dodao je Garcia. 

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