UŽIVO PSG - Aston Villa: Veliki spektakl za otvaranje sezone!

NAJAVA

Sudarom pobjednika Lige prvaka PSG-a i osvajača Europske lige Aston Ville za naslov Uefina superkupa u Salzburgu službeno se otvara nova europska klupska sezona.

Osim borbe za prestižni trofej, utakmica ima i zanimljivu taktičku pozadinu jer se ponovo susreću španjolski stručnjaci Luis Enrique na klupi Parižana i Unai Emery koji vodi momčad iz Birminghama.

Paris Saint-Germain u ovaj dvoboj ulazi s namjerom da osvoji drugi uzastopni naslov Superkupa. Francuski prvak želi od samog starta sezone potvrditi ulogu jedne od najdominantnijih momčadi Europe. Aston Villa pod vodstvom Emeryja proživljava sjajne dane. Engleski klub u svojim vitrinama već ima jedan trofej Superkupa iz davne sezone 1982/83., kad je svladao Barcelonu, a sada traži novu senzaciju protiv favoriziranog PSG-a.

Ove dvije momčadi susrele su se u vrlo uzbudljivom četvrtfinalu Lige prvaka u sezoni 2024/25. PSG je tada na domaćem terenu slavio 3-1, dok su Englezi u uzvratu na Villa Parku pobijedili 3-2. Parižani su prošli dalje s ukupnih 5-4, što Englezima daje dodatan motiv za revanš.

Prvi put utakmicu Superkupa sudit će čovjek koji nije iz Europe, Omar Artan iz Somalije. Amerikanci su ga deportirali pred početak Svjetskog prvenstva pod sumnjom da je povezan s terorističkom organizacijom i koji je otad dobio simpatije nogometnog svijeta.