UŽIVO PSG - Bayern: Kreće bitka za finale Lige prvaka! Bavarci bez trenera idu na prvaka

NAJAVA

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, koja se igra danas od 21 sat, susreću se europski velikani PSG i Bayern. Mnogi ovu utakmicu smatraju finalom prije finala s obzirom na to da su upravo ta dva kluba glavni konkurenti za titulu. PSG brani naslov, dok Bavarci s Vincentom Kompanyjem sanjaju prvi naslov nakon 2020. godine.

Te dvije momčadi već su se susrele u ovogodišnjem ligaškom izdanju i tada je Bayern odnio pobjedu upravo na Parku prinčeva, kada je slavio 2-1. Junak pobjede bio je Kolumbijac Luis Díaz, koji je zabio dva gola, dok je za Parižane zabio João Neves. Bayern u današnju utakmicu ulazi hendikepiran jer Kompany neće moći biti uz teren.

Trener je protiv Reala u uzvratnoj utakmici dobio treći žuti karton zbog prigovora i danas će utakmicu pratiti s tribina. Momčad će s klupe voditi pomoćni trener Aaron Danks. Englez je radio s Kompanyjem u Anderlechtu, a bio je i pomoćni trener Unaiu Emeryju (Aston Villa) te sadašnjem treneru Manchester Uniteda Michaelu Carricku (Middlesbrough).

- Imam potpuno povjerenje u momčad i trenerski stožer. Moja momčad to može, a onda ću biti spreman za uzvratnu utakmicu - kazao je nedavno Kompany uoči utakmice.

Dok je Bayern osigurao naslov u domaćem prvenstvu, PSG još uvijek nije, iako je na korak do njega jer drugoplasiranom Lensu bježi šest bodova četiri kola prije kraja. PSG brani europski naslov nakon što je prošle sezone u finalu deklasirao Inter s 5-0. Ove sezone pariški klub završio je ligaški dio na 11. mjestu, a potom je preko Monaca, Chelseaja i Liverpoola stigao do polufinala.

- Čarolija Lige prvaka daje posebnu energiju igračima, svi žele biti tamo i maksimalno iskoristiti ovo vrijeme - rekao je uoči utakmice trener PSG-a Luis Enrique.