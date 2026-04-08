UŽIVO PSG - Liverpool 0-0: 'Redsi' traže revanš kod prvaka

Piše Josip Tolić,
Liverpool u Parizu traži osvetu i spas sezone, dok PSG blista pod Enriqueom. Redsi bez Alissona, Ekitiké protiv bivšeg kluba, Isak na klupi. Hoće li se Liverpool vratiti s pobjedom

LIGA PRVAKA, ČETVRTFINALE, 1. UTAKMICA 21.00 , PARK PRINČEVA
Počeo je spektakl na Parku prinčeva.

PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratshelia

Liverpool (4-2-3-1): Mamardašvili - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Ekitike

Arne Slot ima problema sa sastavom. Zbog ozljede nema prvog golmana Alissona pa će na vrata Gruzijac Giorgi Mamardashvili. Očekuje se da će obranu činiti Frimpong, Konaté, Van Dijk i Robertson. U veznom redu sigurni su Ryan Gravenberch i Alexis Mac Allister, dok će ključnu ulogu imati Dominik Szoboszlai.

U napadu će, uz Floriana Wirtza, zaigrati Hugo Ekitiké protiv kluba iz kojeg je stigao u Liverpool. Dobra vijest je povratak Alexandera Isaka nakon duge stanke, no on će priliku čekati s klupe. Dodatnu brigu za oba trenera predstavljaju žuti kartoni. Kod Liverpoola suspenzija za uzvrat prijeti Van Dijku, Gravenberchu i Curtisu Jonesu, a kod PSG-a Khvichi Kvaratskheliji i Nunu Mendesu.

Godinu dana nakon dramatičnog ispadanja na Anfieldu, Liverpool se vraća u Pariz na noge branitelju naslova PSG-u. U prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, momčad Arnea Slota tražit će ne samo osvetu, već i spas sezone koja je krenula u pogrešnom smjeru. Parižani, s druge strane, ulaze u susret puni samopouzdanja.

PSG pod vodstvom Luisa Enriquea izgleda moćno. Aktualni prvaci Europe u ovaj dvoboj ulaze s nizom od četiri pobjede, a u osmini finala deklasirali su Chelsea s ukupnih 8-2. Vodeći su i u francuskom prvenstvu te neće moći računati na ozlijeđene Bradleyja Barcolu i Fabiána Ruiza. Ključna figura bit će Gruzijac Hviča Kvaratshelia, koji je ove sezone u Ligi prvaka izravno sudjelovao u 11 pogodaka (sedam golova, četiri asistencije). Parižani su neporaženi u posljednjih sedam nokaut utakmica Lige prvaka.

Dok PSG dominira, Liverpool proživljava teške dane. Liga prvaka ostala im je jedina prilika za trofej nakon što su ispali iz domaćih natjecanja. U Pariz dolaze nakon teškog poraza 4-0 od Manchester Cityja u FA kupu, koji je razotkrio sve slabosti. Trener Arne Slot prozvao je igrače zbog manjka borbenosti, a kapetan Virgil van Dijk priznao je da su se "predali". Uz propusnu obranu, velik je problem i neefikasnost u napadu, gdje se promašuju izgledne prilike.

