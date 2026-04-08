UŽIVO PSG - Liverpool 0-0: 'Redsi' traže revanš kod prvaka

NAJAVA

Godinu dana nakon dramatičnog ispadanja na Anfieldu, Liverpool se vraća u Pariz na noge branitelju naslova PSG-u. U prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, momčad Arnea Slota tražit će ne samo osvetu, već i spas sezone koja je krenula u pogrešnom smjeru. Parižani, s druge strane, ulaze u susret puni samopouzdanja.

PSG pod vodstvom Luisa Enriquea izgleda moćno. Aktualni prvaci Europe u ovaj dvoboj ulaze s nizom od četiri pobjede, a u osmini finala deklasirali su Chelsea s ukupnih 8-2. Vodeći su i u francuskom prvenstvu te neće moći računati na ozlijeđene Bradleyja Barcolu i Fabiána Ruiza. Ključna figura bit će Gruzijac Hviča Kvaratshelia, koji je ove sezone u Ligi prvaka izravno sudjelovao u 11 pogodaka (sedam golova, četiri asistencije). Parižani su neporaženi u posljednjih sedam nokaut utakmica Lige prvaka.

Dok PSG dominira, Liverpool proživljava teške dane. Liga prvaka ostala im je jedina prilika za trofej nakon što su ispali iz domaćih natjecanja. U Pariz dolaze nakon teškog poraza 4-0 od Manchester Cityja u FA kupu, koji je razotkrio sve slabosti. Trener Arne Slot prozvao je igrače zbog manjka borbenosti, a kapetan Virgil van Dijk priznao je da su se "predali". Uz propusnu obranu, velik je problem i neefikasnost u napadu, gdje se promašuju izgledne prilike.