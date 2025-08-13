UŽIVO PSG - Tottenham: Borba za prvi europski trofej sezone!

NAJAVA

Večeras u Udinama od 21 sat počinje borba za europski Superkup. Sastat će se osvajač Lige prvaka, PSG, i osvajač Europske lige, Tottenham. Parižani su u finalu Lige prvaka s velikih 5-0 pobijedili milanski Inter, dok je Tottenham pobijedio Manchester United 1-0 u Bilbau. Ovo će biti prva službena utakmica između ova dva kluba, a ni jedan do sada nije osvojio Superkup.

PSG je nakon osvajanja Lige prvaka nastavio s odličnom formom. Na Svjetskom klupskom prvenstvu Francuzi su igralo sjajno i uvjerljivo stigli do finala. Tamo su ipak izgubili 3-0 od Chelsea. Luis Enrique će u ovom susretu moći koristit sve igrače jer su se nakon odrađene suspenzije vratili Willian Pacho i Lucas Hernandez. Promjena će biti na golu jer u zapisniku nema Donnarumme koji će vjerojatno napustiti PSG ovo ljeto oko čega se digla velika prašina u zadnjih nekoliko dana. Na golu će biti novo pojačanje, Lucas Chevalier koji je došao iz Lillea.

Tottenham je imao katastrofalnu sezonu u Premier ligi, ali su to malo uljepšali osvajanjem Europske lige i tako prekinuli niz od 17 godina bez trofeja. Europsku ligu Spursi su osvojili pod Angeom Postecoglouom, ali mu je 17. pozicija u ligi presudila te je na njegovo mjesto stigao Tomas Frank. Tottenham ima nekoliko problema u sastavu te će igrati bez Jamesa Maddisona, Dejana Kuluševskog i Radua Dragusina, a neće biti ni napadača Dominica Solankea.

Kladionice kao favorita vide PSG te je na Parižane koeficijent 1,50. dok je na Tottenham 7. Utakmicu sudi portugalski sudac Joao Pedro Pinheiro.