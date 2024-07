UŽIVO Pratite dolazak Rakitića u Hajduk iz minute u minutu

NAVIJAČI LUDUJU

Priča oko transfera bivšeg hrvatskog reprezentativca potrajala je neko vrijeme, za nestrpljive i predugo, no procedura raskida ugovora s nadležnim Ministarstvom sporta u Saudijskoj Arabiji nije bila ni laka ni brza. No najvažnije je da je cijela priča sada došla do kraja i da će popularni Raketa, na radost brojnih splitskih prijatelja i navijača Hajduka, u narednoj sezoni nositi bijeli dres.

Nestrpljivi navijači pratili su Rakitićeve objave na društvenim mrežama, koje su ih dovodile u zabludu, poput jedne od posljednjih kada su mislili da putuje u Split, a on je putovao na finale Eura u Berlin. Sljedeći let trebao bi biti u pravom smjeru...