UŽIVO Rakow - Hajduk: AJMO BILI! Dan 'D' u borbi za Europu

NAJAVA UTAKMICE

Dobro smo se pripremili za najvažniju utakmicu koja je ispred nas, izjavio je trener nogometaša Hajduka Gonzalo Garcia uoči uzvratnog dvoboja play-offa Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa.

U prvom dvoboju na Poljudu nije bilo pobjednika, utakmica je okončana uz 2-2, s tim da su gosti iz Poljske drugi pogodak postigli u posljednjim sekundama ogleda. Uzvrat se igra u četvrtak s početkom u 19 sati.

- Potpuno smo fokusirani na utakmicu. Pripremu obavljamo jako dobro, lijepa je atmosfera u momčadi. Napravili smo i roštilj prije dvoboja i slušali glazbu. Uopće nije sporno da je ovaj uzvrat najvažnija utakmica koju imamo. Ovo je biti ili ne biti 90 ili 120 minuta, a spremni smo i umrijeti na terenu za pobjedu i prolaz dalje - rekao je u najavi trener splitskih nogometaša najavivši da su pregovori oko prodaje Rokasa Pukštasa u tijeku te da će ponajbolji igrač Hajduka u četvrtak možda odigrati i zadnju utakmicu u bijelom dresu.

- Moguće da je ovo njegova posljednja utakmica, ali je najvažnije da želi biti s nama u četvrtak. Želi biti u momčadi i želi ostaviti nešto posebno za kraj klubu i navijačima. Sretan sam zbog njega što je dobio pažnju drugih klubova, to je valjda dokaz da smo dobro radili u posljednje vrijeme“.

O suparniku trener Garcia nije previše promijenio mišljenje u odnosu na prvi dvoboj.

- Očekujem da će Rakow raditi mnoge stvari koje je radio u prvom susretu u Splitu. Pokušat će pritiskati i tako doći do cilja. Nema prostora za kalkulacije. Jedna je utakmica još ispred nas. Pobjednik uzima sve, moramo se boriti za to. Najvažnija je momčad. Svi znaju što im je činiti, svi moraju osjećati odgovornost i gurati jedni druge. Sve se svodi na to koliko je jak momčadski duh - zaključio je trener Garcia.