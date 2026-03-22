UŽIVO Real - Atletico: Madridski derbi na Bernabeuu za kraj kola

Real Madrid na Santiago Bernabeuu od 21.00 sati dočekuje Atletico Madrid u sklopu 30. kola La Lige. 'Kraljevski klub' je drugi na tablici sa 66 bodova, a Atletico Madrid četvrti s devet bodova manje, odnosno njih 57.

Real će se s pobjedom približiti Barceloni na četiri boda, a Atletico s novim trobodom može preskočiti Villarreal i vratiti se na treće mjesto.

Real je u odličnoj formi i na zadnjih pet utakmica imaju četiri pobjede. Na krilima dvostrukog trijumfa protiv Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka dočekat će Atletico Madrid koji je nakon dvomeča s Tottenhamom uspio proći u četvrtfinale LP gdje će igrati protiv Barcelone.