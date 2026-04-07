UŽIVO Real - Bayern; Sporting - Arsenal: Liga prvaka se vraća uz spektakl pod krovom u Madridu

ARSENALOVA KRIZA

U Lisabonu će se odigrati dvoboj s nešto drugačijim predznakom. Arsenal, kojeg su mnogi vidjeli kao jednog od glavnih favorita za naslov, putuje na noge Sportingu nakon dva uzastopna poraza u domaćim kupovima. Momčad Mikela Artete prvi put ove sezone pokazuje znakove ranjivosti, a neugodni Portugalci mogli bi biti idealan suparnik da te probleme dodatno prodube. Sporting je pod vodstvom Ruija Borgesa izgubio samo jednu prvenstvenu utakmicu cijele sezone, a na svom stadionu José Alvalade u Ligi prvaka ima savršen učinak – pet pobjeda uz impresivnih 16 postignutih golova.

Posebna priča ovog dvoboja je švedski napadač Viktor Gyökeres. On je u ljeto 2025. godine upravo iz Sportinga prešao u Arsenal nakon što je za portugalski klub zabio 97 golova u 102 utakmice. Njegov povratak u Lisabon bit će pod posebnim povećalom. Iako Arsenal na papiru ima kvalitetniju momčad, suočava se s problemima. Zbog ozljeda u Portugal nisu otputovali Bukayo Saka i Jurriën Timber, dok će Sporting biti oslabljen neigranjem suspendiranog kapetana Mortena Hjulmanda. Za portugalski klub, koji je u osmini finala senzacionalno izbacio Bodø/Glimt, već je sam ulazak u četvrtfinale povijesni uspjeh, što znači da će u dvoboj s "topnicima" ući bez pritiska, svjesni da nemaju što izgubiti.