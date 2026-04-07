UŽIVO Real - Bayern; Sporting - Arsenal: Liga prvaka se vraća uz spektakl pod krovom u Madridu

Liga prvaka se vraća! Real i Bayern u paklu Bernabéua, dok Sporting pokušava produbiti krizu Arsenala. Hoće li ozljede odlučiti pobjednike večeri
U Lisabonu će se odigrati dvoboj s nešto drugačijim predznakom. Arsenal, kojeg su mnogi vidjeli kao jednog od glavnih favorita za naslov, putuje na noge Sportingu nakon dva uzastopna poraza u domaćim kupovima. Momčad Mikela Artete prvi put ove sezone pokazuje znakove ranjivosti, a neugodni Portugalci mogli bi biti idealan suparnik da te probleme dodatno prodube. Sporting je pod vodstvom Ruija Borgesa izgubio samo jednu prvenstvenu utakmicu cijele sezone, a na svom stadionu José Alvalade u Ligi prvaka ima savršen učinak – pet pobjeda uz impresivnih 16 postignutih golova.
Posebna priča ovog dvoboja je švedski napadač Viktor Gyökeres. On je u ljeto 2025. godine upravo iz Sportinga prešao u Arsenal nakon što je za portugalski klub zabio 97 golova u 102 utakmice. Njegov povratak u Lisabon bit će pod posebnim povećalom. Iako Arsenal na papiru ima kvalitetniju momčad, suočava se s problemima. Zbog ozljeda u Portugal nisu otputovali Bukayo Saka i Jurriën Timber, dok će Sporting biti oslabljen neigranjem suspendiranog kapetana Mortena Hjulmanda. Za portugalski klub, koji je u osmini finala senzacionalno izbacio Bodø/Glimt, već je sam ulazak u četvrtfinale povijesni uspjeh, što znači da će u dvoboj s "topnicima" ući bez pritiska, svjesni da nemaju što izgubiti.
Nema češće igrane utakmice u povijesti europskih natjecanja od one između Real Madrida i Bayerna. Večerašnji dvoboj na Santiago Bernabéuu bit će njihov 29. međusobni susret, a ulog je, kao i uvijek, golem. Iako je Bayern, prema mišljenju mnogih analitičara, u boljoj formi i slovi za blagog favorita, Real je u Ligi prvaka nebrojeno puta dokazao da je sposoban prkositi svim prognozama. Da bi stvorili što užarenije ozračje, Madriđani su od Uefe dobili dopuštenje da zatvore krov stadiona, što će ionako vatrenu atmosferu dovesti do usijanja.
Momčad Alvara Arbeloe prolazi kroz turbulentnu sezonu. Uvjerljiva pobjeda protiv Manchester Cityja u osmini finala pokazala je svu snagu "kraljevskog kluba", no nedavni poraz od Mallorce u prvenstvu ponovno je upalio alarme. Sa sedam bodova zaostatka za Barcelonom, Ligu prvaka u Madridu vide kao priliku za spas sezone, a dvije sezone bez trofeja smatraju neprihvatljivim scenarijem. Arbeloina momčad ima problema s ozljedama, ključni izostanak je onaj prvog golmana Thibauta Courtoisa, no napadačka moć koju donose Vinícius Júnior, Kylian Mbappé i oporavljeni Jude Bellingham ulijeva nadu navijačima.
S druge strane, Bayern pod vodstvom Vincenta Kompanyja djeluje kao stroj. U osmini finala deklasirali su Atalantu s ukupnih 10-2 i u Madrid stižu puni samopouzdanja. Najveća briga za bavarsku momčad je status Harryja Kanea, koji je zbog ozljede gležnja upitan za nastup, iako je trenirao s momčadi. Englez je ove sezone zabio 48 golova u 40 nastupa, a njegova prisutnost na terenu dramatično mijenja odnos snaga. (*uz korištenje AI-ja)
Nakon reprezentativne stanke, Liga prvaka vraća se u punom sjaju s početkom četvrtfinalnih okršaja. Osam najboljih europskih momčadi kreće u odlučujuće bitke na putu prema velikom finalu koje se 30. svibnja igra u Budimpešti. Večerašnji program donosi dva spektakla: sudar titana između Real Madrida i Bayerna (Arenasport 1) te gostovanje posrnulog Arsenala kod neugodnog Sportinga u Lisabonu (Arenasport 3) od 21 sat.