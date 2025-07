NAJAVA

Nogometaši madridskog Reala i dortmundske Borussie "ukrstit će koplja" u četvrtfinalu Svjetskog klupskog prvenstva. Madriđani redovito pobjeđuju "crno-žute" u posljednje vrijeme, a posljednja pobjeda Borussije datira iz 2014. godine. Zadnja četiri dvoboja dobio je Real, uključujući i onaj u finalu Lige prvaka 2024.

"Kraljevski klub" je do četvrtfinala stigao osvojivši skupinu H ispred Al-Hilala, RB Salzburga i Pachuce, dok je Borussia bila prva ispred Fluminensea, Sundownsa i Ulsana. U osmini finala je Real izbacio Tudorov Juventus (1-0), a Borussia Monterrey (2-1).

Podsjetimo, za njemačku je momčad kraj sezone bio vrlo uspješan, s obzirom na to da je uspjela izboriti nastup u Ligi prvaka iduće sezone i to sjajnim igrama u posljednjim kolima. S druge strane, Real je ostao bez najvećih trofeja, a klupski SP vidi kao priliku da se to promijeni.

Utakmicu sudi Brazilac Ramon Abatti Abel, a prijenos je na DAZN-u.