UŽIVO Real Madrid - Dortmund: Modrić će priliku čekati s klupe, Kroos u posebnim kopačkama

REUSOV OPROŠTAJ OD BORUSSIJE

Kapetan Borussije Dortmund, Marco Reus (35), na Wembleyu će odigrati posljednju utakmicu u dresu "crno-žutih". Nijemac je najavio da će na kraju sezone napustiti klub, tako da će mu finale Lige prvaka biti oproštaj od Borussije. Reus je rođen u Dortmundu, a u Borussiju je stigao već sa sedam godina. Prošao je omladinske kategorije kluba, a onda igračku afirmaciju stekao u Rot Weiss Ahlenu i Borussiji Mönchengladbach. U Dortmund se vratio 2012. i do danas odigrao 428 utakmica, uz 170 golova i 131 asistenciju. Postao je sinonim za lojalnost, s obzirom na to da su ga redom napuštali Mario Götze, Robert Lewandowski, Erling Braut Håland i mnogi drugi, dok je on uvijek ostajao vjeran "žutom zidu". Navijači ga obožavaju i htjeli bi ga vidjeti s "ušatim" peharom na kraju zajedničkog putovanja.