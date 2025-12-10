UŽIVO Real - Manchester City: Spektakl u Madridu! Mbappe ostao na klupi, Gvardiol igra

NAJAVA

Na Santiago Bernabéu u srijedu, 10. prosinca, od 21 sat sprema se novi europski spektakl. U šestom kolu Lige prvaka sudaraju se dva moderna nogometna diva, Real Madrid i Manchester City. Bit će to njihov 15. međusobni okršaj u ovom natjecanju, a ulozi su, posebno za domaćina, ogromni.

Trener "kraljevskog kluba", Xabi Alonso, nalazi se pod golemim pritiskom. Nakon šokantnog domaćeg poraza 2-0 od Celte Vigo proteklog vikenda, kojim je prekinut savršen ovosezonski niz na Bernabéuu, španjolski mediji sve glasnije pišu o njegovom odlasku. Real je u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima slavio tek dvaput, a Alonso se na konferenciji za medije trudio ostaviti dojam smirenosti.

- Momčad je ujedinjena i uvjereni smo da možemo pobijediti. Ovo je velika utakmica i sjajna prilika. Moramo imati onaj žar u očima kako bi navijači na Bernabéuu uživali u onome što vide i osjetili tu emocionalnu povezanost - rekao je Alonso

Alonsovu situaciju dodatno komplicira katastrofalno stanje s ozljedama. Obrambena linija je praktički desetkovana. Zbog ozljeda nema Édera Militãa, Danija Carvajala, Ferlanda Mendyja, Davida Alabe i ljetnog pojačanja Trenta Alexandera-Arnolda. Kao da to nije dovoljno, najveća zvijezda momčadi, Kylian Mbappé, upitan je za nastup. Francuz, koji je ove sezone u pet utakmica Lige prvaka zabio čak devet golova, ima slomljen prst i u utorak je trenirao odvojeno od ostatka momčadi.

Ni Manchester City ne dolazi u Madrid u punom sastavu. Pep Guardiola ne može računati na ključne veznjake Rodrija i Matea Kovačića, dok je nastup braniča Johna Stonesa pod znakom pitanja.

Utakmicu će suditi iskusni francuski sudac Clément Turpin. To je vijest koja bi mogla barem malo ohrabriti navijače Reala, jer "kraljevski klub" ima pozitivan omjer u utakmicama koje im je on sudio. Turpin je, između ostalog, sudio i finale Lige prvaka 2022. godine, u kojem je Real pobijedio Liverpool 1-0.