UŽIVO Rijeka - AEK: Momčad s Kvarnera nakon velike pobjede u derbiju ide po europski skalp

TRENER RIJEKE

- U sljedeću utakmicu ulazimo s promijenjenim načinom razmišljanja jer je riječ o drukčijem natjecanju. No za nas je jednako važna kao i svaka druga. Ovu utakmicu gledamo kao najtežu koju moramo odigrati. Ono što smo dosad napravili, posebno u posljednjoj utakmici, bilo je jako dobro. Ali to je sada prošlost. Uzimamo pouke, što smo napravili dobro i što želimo popraviti. Sada govorimo o utakmici Konferencijske lige, u kratkom natjecanju u kojem trebamo bodove i želimo bodove. Pripremili smo se da naše igralište učinimo vrlo zahtjevnim za svakog suparnika. Tako je bilo i u posljednjoj utakmici pred našim navijačima. Nadamo se da ćemo uz naše navijače ponovno stvoriti odličan ambijent i atmosferu, igrati zajedno s njima i pokušati osvojiti vrlo važna tri boda - rekao je Sanchez i dodao kao nema ozljeđenih.

Čeka vas velik izazov?

- Da, velik izazov. Analizirali smo suparnika. Znamo da će ovo biti vrlo teška utakmica. AEK ove sezone igra jako dobro, i u ligi i u Europi. Spremni smo i vjerujemo u svoje mogućnosti i vjerujemo u svoju kvalitetu. Kao i uvijek, pokušat ćemo razviti plan kojim ćemo neutralizirati jače strane AEK-a. Imaju kvalitetne i iskusne igrače. Pokušat ćemo stvoriti situacije koje nama idu u prilog i koje nam mogu donijeti pobjedu.

Poznajete li trenera Imanola Idiakeza?

Da, poznajem ga. Španjolski trener, vrlo dobar trener. Drago mi je kada španjolski kolege uspijevaju u inozemstvu. Uvijek kažem i španjolskim igračima da je iskustvo rada u stranoj zemlji izuzetno vrijedno, i profesionalno i osobno. Lijepo je vidjeti kolege kako uspijevaju vani. Bit će to posebno u tom smislu, ali ne gledamo na nacionalnosti, fokus je samo na tome da ostvarimo pobjedu.

Možemo li očekivati puno promjena u početnoj postavi?

- Ne možemo otkrivati te informacije. Znam da je neobično, ali ne možemo dati ništa, nula informacija.