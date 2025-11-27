Rijeka od 21 sat na Rujevici dočekuje ciparski AEK iz Larnace. Ciprani još nisu primili gol u Konferemcijskoj ligi te je dobro da se Rijeka raspucala protiv Hajduka. Riječani su favoriti u ovom susretu
UŽIVO Rijeka - AEK: Momčad s Kvarnera nakon velike pobjede u derbiju ide po europski skalp
Trener Rijeke izabrao je prvih 11 za utakmicu protiv AEK Larnace.
Rijeka (5-4-1): Zlomislić (C) - Oreč, Majstorović, Husić, Radeljić, Devetak - Vignato, Gojak, Dantas, Fruk - Adu-Adjei
AEK Larnaca (4-2-3-1): Alomerović - Miramon, Miličević (C), Saborit, Gnali - Pons, Ledes - Marin, Naoum, Ivanović - Bajić
- U sljedeću utakmicu ulazimo s promijenjenim načinom razmišljanja jer je riječ o drukčijem natjecanju. No za nas je jednako važna kao i svaka druga. Ovu utakmicu gledamo kao najtežu koju moramo odigrati. Ono što smo dosad napravili, posebno u posljednjoj utakmici, bilo je jako dobro. Ali to je sada prošlost. Uzimamo pouke, što smo napravili dobro i što želimo popraviti. Sada govorimo o utakmici Konferencijske lige, u kratkom natjecanju u kojem trebamo bodove i želimo bodove. Pripremili smo se da naše igralište učinimo vrlo zahtjevnim za svakog suparnika. Tako je bilo i u posljednjoj utakmici pred našim navijačima. Nadamo se da ćemo uz naše navijače ponovno stvoriti odličan ambijent i atmosferu, igrati zajedno s njima i pokušati osvojiti vrlo važna tri boda - rekao je Sanchez i dodao kao nema ozljeđenih.
Čeka vas velik izazov?
- Da, velik izazov. Analizirali smo suparnika. Znamo da će ovo biti vrlo teška utakmica. AEK ove sezone igra jako dobro, i u ligi i u Europi. Spremni smo i vjerujemo u svoje mogućnosti i vjerujemo u svoju kvalitetu. Kao i uvijek, pokušat ćemo razviti plan kojim ćemo neutralizirati jače strane AEK-a. Imaju kvalitetne i iskusne igrače. Pokušat ćemo stvoriti situacije koje nama idu u prilog i koje nam mogu donijeti pobjedu.
Poznajete li trenera Imanola Idiakeza?
Da, poznajem ga. Španjolski trener, vrlo dobar trener. Drago mi je kada španjolski kolege uspijevaju u inozemstvu. Uvijek kažem i španjolskim igračima da je iskustvo rada u stranoj zemlji izuzetno vrijedno, i profesionalno i osobno. Lijepo je vidjeti kolege kako uspijevaju vani. Bit će to posebno u tom smislu, ali ne gledamo na nacionalnosti, fokus je samo na tome da ostvarimo pobjedu.
Možemo li očekivati puno promjena u početnoj postavi?
- Ne možemo otkrivati te informacije. Znam da je neobično, ali ne možemo dati ništa, nula informacija.
Rijeka u 21 sat dočekuje AEK iz Larnacke u četvrtom kolu Konferencijske lige. Momčad s Kvarnera dočekuje goste u sjajnoj atmosferi nakon što je spektakularno srušila Hajduk s 5-0. Toni Fruk je zablistao i zabio hat-trick te je cijela momčad odigrala sjajnu utakmicu. Dobro je što se Rijeka raspucala prije europskog zadatka, jer gosti s Cipra još nisu primili gol u Konferencijskoj ligi ove sezone.
Sanchez u principu zna što će sa sastavomn iako je na pressici rekao da neće otkrivati nikakve informacije o tome tko će istrčati u prvih 11. Najveći hendikep je izostanak Nike Jankovića koji mora pauzirati zbog suspenzije. Osim njega, u kadru nema ni ozlijeđenih Damira Kreilacha te Mile Škorića. S druge strane, gosti dolaze gotovo kompletni, iako su pod upitnikom Enzo Cabrera i golman Kewin Komar. Očekuje se da će Sanchez na teren poslati sličnu postavu koja je deklasirala Hajduk. Rijeka će se osloniti na fanatičnu podršku s tribina koja ih je nosila i u prvenstvu te će pokušati uzeti nova tri boda u Europi.
Ciprani su u prva tri kola osvojili sedam bodova i još nisu primili gol. Posebno odzvanja njihova pobjeda protiv londonskog Crystal Palacea (1-0) te razbijanje nizozemskog AZ Alkmaara s visokih 4-0. Momčad vodi baskijski stručnjak Imanol Idiakez, a svlačionica je puna iskusnih internacionalaca, uključujući bivše igrače iz HNL-a poput Hrvoja Miličevića i Riada Bajića.
Kladionice favoriziraju Rijeku (koeficijent oko 1,40), no oprez je nužan. AEK je u nizu od osam utakmica bez poraza i ima pet uzastopnih gostujućih pobjeda. Pravdu će na Rujevici dijeliti irski sudac Rob Hennessy, kojemu će ovo biti prvi susret s nekim hrvatskim klubom, iako je već sudio hrvatskoj U-21 reprezentaciji u pobjedi protiv Farskih Otoka.