UŽIVO Rijeka - Dinamo: Derbi koji bi mogao odlučiti prvaka

NAJAVA UTAKMICE

HNL sezona polako se bliži kraju, a Dinamo i Rijeka vode uzbudljivu utrku za prvaka. "Modri" su prošlo kolo preuzeli vodstvo u prvenstvu nakon što su sredinom travnja tek prvi put uopće poveli u prvenstvu ove sezone. Momčad Sergeja Jakirovića sad ima sve u svojim rukama, ali ovog vikenda odlazi u goste Rijeci.

Rijeka je u 2024. u sjajnoj formi i mjesecima je vodila u prvenstvu do iznenađujućeg poraza od 3-1 protiv Lokomotive u 32. kolu HNL-a. Sopićeve trupe ove su kalendarske godine pobijedile u 12 od 14 prvenstvenih utakmica. Do kiksa na Kranjči jedini poraz nanio im je Dinamo na Maksimiru iz penala kojeg je Fran Brodić zabio na samom kraju utakmice.

Ipak, pritisak je sada na Rijeci, koju će jedino pobjeda protiv Dinama vratiti na vrh tablice. Dinamo je ove sezone slavio u oba derbija na Maksimiru, a na Rujevici je remizirao s Rijekom. Rijeci ne ide u prilog što nije pobijedila Dinamo na Rujevici od 5. srpnja 2020. Od tada su igrali sedam utakmica na tom stadionu uz četiri pobjede "modrih".

- Nije me iznenadio poraz Rijeke od Lokomotive, ona je pokazala kako se može nositi protiv 'velike četvorke', kako ih volite zvati. Taj poraz može biti dvosjekli mač za njih, možda ih podigne, a možda im sruši samopouzdanje - rekao je Sergej Jakirović uoči derbija.

Dok je Željko Sopić rekao...

- Kad igraju prvi i drugi naravno da je to šlager sezone, četiri kola prije kraja. Želimo biti u poziciji da i nakon ove utakmice sami odlučujemo o svojoj sudbini. Trenutačno su nam svi igrači zdravi, do nedjelje ćemo vidjeti. Ni ja, ni kolega Jakirović nećemo izmišljati toplu vodu, možda 1-2 nova igrača i to je to - zaključio je Sopić.

Dinamo je favorit u derbiju prema kladionicama. Koeficijent na pobjedu 'modrih' je 2,50, na pobjedu Rijeke 2,80, a na neriješeni ishod 3,20.

Utakmicu možete gledati na MaxSport 1 ili HRT 2.