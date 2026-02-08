Obavijesti

OD 17.45 SATI

UŽIVO Rijeka - Dinamo: Stigli su sastavi! Pogledajte početnih 11

Piše Petar Božičević,
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od 17.45 sati na Rujevici će se odigrati derbi susret 21. kola HNL-a između pete Rijeke i vodećeg Dinama. 'Modri' su polusezonu otvorili pobjedama, a klub s Kvarnera pobjedom, remijem i porazom

Live
HNL, 21. kolo 17.45 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
:
Dinamo
Sortiranje događaja
SASTAVI

Rijeka (3-4-2-1):

Zlomislić - Barišić, Radeljić, Devetak - Oreč, Petrovič, Dantas, Morčiladze - Fruk, Gojak - Adu Adjei

Dinamo (4-3-3):

Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Hoxha

NAJAVA

Vrhunac 21. kola HNL-a odigrat će se u nedjelju na Rujevici od 17.45 sati. Petoplasirana momčad prvenstva Rijeka ugostit će vodeći Dinamo. 'Modri' na vrhu imaju 44, a Rijeka 28 bodova.

Ove sezone nedjeljni protivnici igrali su dvaput i oba puta je slavio Dinamo. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Susret ćete moći gledati na MAXSport1 kanalu. 

