UŽIVO Rijeka - Dinamo: Stigli su sastavi! Pogledajte početnih 11

NAJAVA

Vrhunac 21. kola HNL-a odigrat će se u nedjelju na Rujevici od 17.45 sati. Petoplasirana momčad prvenstva Rijeka ugostit će vodeći Dinamo. 'Modri' na vrhu imaju 44, a Rijeka 28 bodova.

Ove sezone nedjeljni protivnici igrali su dvaput i oba puta je slavio Dinamo. Na Rujevici je bilo 2-0 za 'modre' dvama pogocima najboljeg strijelca HNL-a Diona Drene Belje. Drugi susret na Maksimiru dobio je Dinamo 2-1. Za Zagrepčane su golove dali Monsef Bakrar i Arber Hoxha, a za Rijeku je zabio Merveil Ndockyt.

Susret ćete moći gledati na MAXSport1 kanalu.