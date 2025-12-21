Obavijesti

PRIJENOS S RUJEVICE

UŽIVO Rijeka - Gorica 0-0: Igra bez puno velikih prilika. Prvak stisnuo goste, ali nije opasan

Piše Luka Tunjić,
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U posljednjem susretu jesenske polusezone HNL-a na Rujevici od 17:45 sati aktualni prvak Rijeka dočekuje sedmoplasiranu Goricu. Riječani su nedavno izborili proljeće u Europi nakon remija protiv Šahtara

Live
18. kolo HNL-a 17:45 , Stadion Rujevica
Rijeka
0 : 0
Gorica
Sortiranje događaja
45'

Nema sudačke nadoknade! Kraj prvog dijela na Rujevici, koji je završio bez golova.

41'

Petrovič je potegao iz daljine nakon što se lopta odbila u njegovom smjeru, ali je njegov udarac otišao daleko iznad gola.

36'

Pavičićev pokušaj otišao je preko gola.

31'

Dugo se Gorica branila i trčala za loptom, a sad je zadržala posjed u svojim nogama na nešto duži period. Odigrala je dobru akciju nakon koje je zaprijetio Pelko, koji je bio u zaleđu, tako da ne mora žaliti za promašajem.

25'

Rijeka je već izvela pet kornera, ali Goričani su jako koncentrirani u obrani.

