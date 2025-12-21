U posljednjem susretu jesenske polusezone HNL-a na Rujevici od 17:45 sati aktualni prvak Rijeka dočekuje sedmoplasiranu Goricu. Riječani su nedavno izborili proljeće u Europi nakon remija protiv Šahtara
PRIJENOS S RUJEVICE
UŽIVO Rijeka - Gorica 0-0: Igra bez puno velikih prilika. Prvak stisnuo goste, ali nije opasan
Live
Rijeka
0 : 0
Gorica
Sortiranje događaja
45'
Nema sudačke nadoknade! Kraj prvog dijela na Rujevici, koji je završio bez golova.
41'
Petrovič je potegao iz daljine nakon što se lopta odbila u njegovom smjeru, ali je njegov udarac otišao daleko iznad gola.
36'
Pavičićev pokušaj otišao je preko gola.
31'
Dugo se Gorica branila i trčala za loptom, a sad je zadržala posjed u svojim nogama na nešto duži period. Odigrala je dobru akciju nakon koje je zaprijetio Pelko, koji je bio u zaleđu, tako da ne mora žaliti za promašajem.
25'
Rijeka je već izvela pet kornera, ali Goričani su jako koncentrirani u obrani.
Preporučeni članci
${content}