UŽIVO Rijeka - Gorica: Đalović opet bez klasičnog napadača, gosti traže bijeg s dna ljestvice

NAJAVA

Rijeka na domaćem terenu u 15. kolu HNL-a igra protiv Gorice. Susret je to druge i posljednje momčadi HNL-a. Rijeka je u prošlom kolu odigrala sjajnu utakmicu na Maksimiru protiv Dinama, bila je bolji protivnik, no na kraju nije uspjela slaviti. U utakmici bez golova momčad Radomira Đalovića zadržala je drugo mjesto na ljestvici.

Što se tiče Gorice, oni 14. kolo HNL-a neće pamtiti po dobrom. Trener Mario Carević izgubio je od svog bivšeg kluba Šibenika na gostujućem terenu s minimalnih 1-0. Gorica je tako iz relativno sigurne pozicije na osmom mjestu pala na posljednje mjesto ljestvice.

- Ne smije nas zavarati pozicija Gorice na ljestvici. Očekuje nas teška utakmica, to je momčad koja je remizirala s Dinamom i koju smo s puno muke pobijedili u Velikoj Gorici - rekao je trener Đalović i dodao:

- Prihvaćamo ulogu favorita, ali ako ne budemo imali isti motiv i istu želju kao protiv Dinama, očekuju nas veliki problemi. Radeljić će danas prvi put trenirati, a veliki hendikep za nas predstavlja izostanak kapetana Smolčića koji ima tri žuta kartona. On je najstandardniji igrač u svakom pogledu. Ilinković se vratio u normalni trening, a svi ostali igrači su spremni.

Trener Gorice Mario Carević nakon poraza protiv Šibenika naglasio je da će momčad uspjeti izaći iz teške situacije.

- Idemo dalje, pripremamo se za ono što nas još očekuje. Na lošem terenu morali smo odstupiti od svoje igre, a oni su se u takvoj igri bolje snašli. Ljuti me što primamo gol iz prekida, nakon centaršuta s centra koji leti valjda sedam minuta, ali to je takva utakmica. U gostima moramo biti konkretniji i hrabriji. Mi ćemo dugoročno biti bolji. Ova momčad ima potencijal, ali mora promijeniti mentalitet u određenim utakmicama, a to je proces koji traje - kazao je Carević.

Utakmica počinje u 17:30, a izravni prijenos možete gledati na MAXSportu 1.