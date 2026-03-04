UŽIVO Rijeka - Hajduk: Derbi Jadrana za polufinale Kupa!

NAJAVA UTAKMICE

Hajduk i Rijeka sastaju se po četvrti put ove sezone. U prethodne tri utakmice imaju po pobjedu i remi, a četvrta, koja se igra na Rujevici večeras od 20 sati, nosi najveći ulog - prolaz u polufinale Kupa i nadu za kraj sezone s trofejem u rukama.

Dosadašnja tri derbija odigrana su s povišenim tenzijama, pogotovo zadnji, u kojem je Dario Bel podijelio tri crvena kartona. Ovoga puta nema popravnog - pobjednik uzima sve.

- Svaka je utakmica važna, u Kupu želimo proći dalje jer je to prilika da idemo u Europu s puno bolje pozicije, a što se tiče lige, u nedjelju je derbi koji želimo pobijediti. Ako izgubimo, Dinamo će nam odmaći na veliku razliku - kaže Gonzalo Garcia, koji ima dosta problema oko sastava.

Nema mu Ivušića, Šarlije, Almene, Durdova, Sigura..., a mora malo i osvježiti momčad jer ga u nedjelju čeka derbi s Dinamom.

- Igrači uvijek misle da mogu, ja sam tu da procijenim koliko su fizički i psihički spremni. Moramo biti pametni, napravit ću nekoliko promjena, ne previše..., ali moramo malo osvježiti momčad - kazao je trener Hajduka, koji bi, prema neslužbenim informacijama, u odnosu na utakmicu u Varaždinu mogao mijenjati na lijevom boku i u vršku napada.

Hrgović je na osam uzastopnih utakmica i dobro će mu doći pauza uoči Dinama, pa bi umjesto njega mogao startati Melnjak. Tko zna, možda je Garcia čuo i priču o Melnjaku i Kupu pa je krenuo za tim da je Dario u zadnja dva finala Kupa koja je Hajduk osvojio zabio tri gola - Rijeci i Šibeniku. Druga promjena trebala bi se dogoditi u špici, Šego bi mogao ući umjesto Livaje jer će na Rujevici od prve minute trebati odgovoriti trkom i agresijom, a Livaji nakon pet uzastopnih utakmica treba svježine za nedjeljni derbi s Dinamom.

Rijeka je s druge strane umorna od ritma četvrtak - nedjelja, ali nema joj druge, i ona mora spašavati sezonu prolaskom dalje u Kupu. Dobra vijest je da je Victor Sanchez izašao iz bolnice i da bi večeras trebao sjediti na klupi, a i nekoliko igrača su odmorili za vikend u domaćoj pobjedi protiv Lokomotive.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, večeras će na golu krenuti Zlomislić, ispred njega Oreč, Majstorović, Radeljić i Devetak, u vezi Barco i Dantas, ispred njih Fruk, na bokovima Gojak i Vignato i u vršku napada Adu Adjei.

(Tomislav Gabelić)