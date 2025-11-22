U Rijeci puše orkanska bura, upitno je odigravanja utakmice! U ovom trenutku igra se, ali moguće su i promjene. U slučaju odgode, vjerojatno bi se igralo sutradan
UŽIVO Rijeka - Hajduk: Derbi na Rujevici pod znakom je pitanja!
Iako se Jadranski derbi (zasad) igra od 18 sati, upitno je hoće li doći do odigravanja zbog nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku pa tako i Rijeku. Puše orkanska bura, a još nije donešena odluka o odigravanju ili eventualnoj odgodi. Prema vremenskoj prognozi, sutra će u Rijeci biti sunčano i u slučaju odgode, vjerojatno bi se sutra odigrala utakmica.
Aktualni prvak HNL-a Rijeka ove sezone ne igra dobro; nalazi se na osmoj poziciji nakon 13 odigranih kola s 14 osvojenih bodova. Za ovotjednim protivnikom Hajdukom 'kaskaju' 15 bodova. Novi Jadranski derbi, koji je na rasporedu večeras u 18 sati, najavio je na presici za novinare dobro raspoloženi trener Rijeke Victor Sanchez.
- Važna utakmica. Znao sam to od prvog dana otkako sam kročio u Rijeku. Jer svakom susjedu iz Rijeke, prve riječi bile su: "Dobrodošao, upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu". Tako da mi je to potpuno jasno od prve minute. Razumijem ovakve utakmice i ovakvo rivalstvo. To je najbolji sastojak za nogomet. Sada nas čeka takva utakmica i potpuno sam motiviran, s pozitivnim očekivanjima o ishodu utakmice.
Kakva je situacija s ozljedama i igračima koji su bili s reprezentacijama?
- Igrači koji su se vratili iz reprezentacije potpuno su zdravi. Ima nekoliko sitnih problema, što je normalno jer je nogomet sport s puno kontakta. Od srijede radimo na tim detaljima i nadamo se da ćemo danas i sutra normalno trenirati sa svim igračima.
Vjerojatno su vam u klubu objasnili važnost ove utakmice. Kako do pobjede?
- U klubu su mi rekli o značaju ovog derbija, ali kao što sam rekao, objasnili su mi to svi ljudi iz Rijeke od prvog dana. Razumijem ovakve utakmice, ovo rivalstvo i kako se dobivaju takve utakmice je tako da budeš bolji od protivnika; kao u svakoj utakmici, ali ovdje postoji dodatna draž jer je ovo susret strasti koju navijači čekaju cijelu sezonu. Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka samog derbija. Ovakve utakmice počinju se igrati cijeli tjedan, a ne samo na dan susreta. Treba biti pametan na terenu, raditi dobre stvari, biti dosljedan, pronaći ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti šanse koje stvoriš. Kao i za svaku pobjedu, moraš biti jak u oba šesnaesterca, to su ključne točke utakmice.
U derbiju 14. kola Hrvatske nogometne lige aktualni lider prvenstva Hajduk odmjerit će snage protiv Rijeke u drugom Jadranskom derbiju sezone. U prvoj utakmici na Poljudu ove su momčadi podijelile bodove u remiju 2-2, a Splićani dolaze u goste s velikom bodovnom prednošću u odnosu na aktualnog prvaka.
Je li Ivica Ivušić spreman, kakva je situacija s njim?
- Dobro je, osjetio je nelagodu, ali je u redu i igrat će.
Ne mijenja se momčad koja pobjeđuje, ali planirate li promjene za Rijeku?
- Možda da, a možda ne. Ne želim otkrivati svoj sastav. Imali smo dosta reprezentativaca koji su puno putovali, vidjet ćemo. Ali, utakmice ne pobjeđuju samo oni koji je započnu, već cijela momčad. Ponekad su najzaslužniji veznjaci, ponekad napadači...
Je li Livaja spreman za igru od prve minute?
- Marko radi s momčadi i spremniji je nego ranije. Želi nam pomoći, mora nastaviti s treninzima pa ćemo vidjeti.
Hajduk nije pobijedio na Rujevici tri godine... Je li došlo vrijeme za tri boda?
- Očekujem da će Rijeka igrati kao što uvijek igra derbije. Volim je gledati kako igra, uživam u njezinom nogometu. To će sigurno biti teška utakmica, dugo nismo ni gol zabili na Rujevici, to samo pokazuje koliko je tamo teško igrati. Poštujem Rijeku i Victora Sancheza, igraju dobar stil nogometa i sviđa mi se njegova ideja. Ja sam Urugvajac, ali dijelim neke stvari sa Sanchezom, obojica smo se kalili u Madridu.
HNL nam se vratio nakon reprezentativne stanke, a 14. kolo nam donosi Jadranski derbi na Rujevici. Rijeka će od 18 sati ugostiti Hajduk.
Splićani stižu na Rujevicu kao vodeća momčad lige i favorit, ali Rijeka nikad nije bila lagan zalogaj za "bile". Momčad Victora Sancheza tek je osma u prvenstvu s 14 bodova u 13 kola i jednostavno mora početi osvajati bodove, ako misli u Europu. S druge strane, Hajduk pod Gonzalom Garcijom igra jako dobro ove sezone, na 29 je osvojenih bodova, a Marko Livaja tek se vratio u pogon.
Prvi međusobni susret između ova dva kluba na Poljudu završio je 2-2, a Splićani, koji su u sjajnoj formi, nadaju se osvojiti Rujevicu.