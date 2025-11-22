UŽIVO Rijeka - Hajduk: Derbi na Rujevici pod znakom je pitanja!

VICTOR SANCHEZ

Aktualni prvak HNL-a Rijeka ove sezone ne igra dobro; nalazi se na osmoj poziciji nakon 13 odigranih kola s 14 osvojenih bodova. Za ovotjednim protivnikom Hajdukom 'kaskaju' 15 bodova. Novi Jadranski derbi, koji je na rasporedu večeras u 18 sati, najavio je na presici za novinare dobro raspoloženi trener Rijeke Victor Sanchez.

- Važna utakmica. Znao sam to od prvog dana otkako sam kročio u Rijeku. Jer svakom susjedu iz Rijeke, prve riječi bile su: "Dobrodošao, upiši si u glavu kako odigrati tu utakmicu". Tako da mi je to potpuno jasno od prve minute. Razumijem ovakve utakmice i ovakvo rivalstvo. To je najbolji sastojak za nogomet. Sada nas čeka takva utakmica i potpuno sam motiviran, s pozitivnim očekivanjima o ishodu utakmice.

Kakva je situacija s ozljedama i igračima koji su bili s reprezentacijama?

- Igrači koji su se vratili iz reprezentacije potpuno su zdravi. Ima nekoliko sitnih problema, što je normalno jer je nogomet sport s puno kontakta. Od srijede radimo na tim detaljima i nadamo se da ćemo danas i sutra normalno trenirati sa svim igračima.

Vjerojatno su vam u klubu objasnili važnost ove utakmice. Kako do pobjede?

- U klubu su mi rekli o značaju ovog derbija, ali kao što sam rekao, objasnili su mi to svi ljudi iz Rijeke od prvog dana. Razumijem ovakve utakmice, ovo rivalstvo i kako se dobivaju takve utakmice je tako da budeš bolji od protivnika; kao u svakoj utakmici, ali ovdje postoji dodatna draž jer je ovo susret strasti koju navijači čekaju cijelu sezonu. Želimo iskoristiti energiju naših navijača koji će nas nositi od prve minute, čak i prije početka samog derbija. Ovakve utakmice počinju se igrati cijeli tjedan, a ne samo na dan susreta. Treba biti pametan na terenu, raditi dobre stvari, biti dosljedan, pronaći ravnotežu između obrane i napada te iskoristiti šanse koje stvoriš. Kao i za svaku pobjedu, moraš biti jak u oba šesnaesterca, to su ključne točke utakmice.

