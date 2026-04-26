UŽIVO Rijeka - Hajduk: Stigli su sastavi! Garcia se 'poigrao' s formacijom, Livaja vodi napad

NAJAVA

Nedjeljni termin na Rujevici donosi veliki Jadranski derbi, a Hajduk može matematički ispasti iz utrke za naslov. Dinamo pet kola prije kraja bježi ogromnih 13 bodova i 'modri' već polako pripremaju slavljenički šampanjac u Maksimiru. Hajduk igra za ponos, dok Rijeci bodovi znače preživljavanje u borbi za europska mjesta.

Domaćini su si sami zakomplicirali život neočekivanim porazom od Varaždina, pa im je petoplasirana Lokomotiva iza leđa sa samo bodom zaostatka. Forma u ovakvim utakmicama često ne igra veliku ulogu, ali zgusnut raspored stavlja dodatan pritisak na obje momčadi.

Obje momčadi dolaze oslabljene ozljedama, domaćini će biti bez Husića, Škorića, Fruka i Barišića, dok kod Hajduka neće nastupiti Krovinović, Diallo, Hodak i Skelin. Također, Rebića nema zbog potresa mozga, a Šego ima kartone..

Prijenos kreće uživo od 15:55 sati uz prijenos na MaxSport 1 kanalu.