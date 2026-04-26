Rujevica od 16 sati ugošćuje jedan od najzvučnijih dvoboja 32. kola HNL-a u kojem bi Splićani mogli i službeno ostati bez ikakve šanse za naslov prvaka, dok Rijeka traži bodove za Europu
UŽIVO Rijeka - Hajduk: Stigli su sastavi! Garcia se 'poigrao' s formacijom, Livaja vodi napad
Evo kako će momčadi istrčati na Jadranski derbi.
Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč - Pavić, Barco - Dantas, Adu-Adjei - Gojak - Čop.
Hajduk (3-4-2-1): Silić - Šalija, Marešić, Raci - Brajković, Sigur, Pajaziti, Melnjak - Pukštas, Almena - Livaja
Nedjeljni termin na Rujevici donosi veliki Jadranski derbi, a Hajduk može matematički ispasti iz utrke za naslov. Dinamo pet kola prije kraja bježi ogromnih 13 bodova i 'modri' već polako pripremaju slavljenički šampanjac u Maksimiru. Hajduk igra za ponos, dok Rijeci bodovi znače preživljavanje u borbi za europska mjesta.
Domaćini su si sami zakomplicirali život neočekivanim porazom od Varaždina, pa im je petoplasirana Lokomotiva iza leđa sa samo bodom zaostatka. Forma u ovakvim utakmicama često ne igra veliku ulogu, ali zgusnut raspored stavlja dodatan pritisak na obje momčadi.
Obje momčadi dolaze oslabljene ozljedama, domaćini će biti bez Husića, Škorića, Fruka i Barišića, dok kod Hajduka neće nastupiti Krovinović, Diallo, Hodak i Skelin. Također, Rebića nema zbog potresa mozga, a Šego ima kartone..
Prijenos kreće uživo od 15:55 sati uz prijenos na MaxSport 1 kanalu.