UŽIVO Rijeka i Hajduk doznaju potencijalne protivnike u Europi

MOGUĆI PROTIVNICI RIJEKE

Netko od pobjednika ovih parova bit će protivnik Rijeke u doigravanju Europske lige.

CFR 1907 Cluj (ROU) vs SC Braga (POR)

PAOK FC (GRE) vs Wolfsberger AC (AUT)

AEK Larnaca FC (CYP) vs Legia Warszawa (POL)

Servette FC (SUI) vs FC Utrecht (NED)

Više o potencijalnim protivnicima Rijeke pročitajte OVDJE.