Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra u subotu od 16 sati igraju posljednje utakmice sezone u sklopu 36. kola HNL-a, Rijeka lovi treće mjesto, Varaždin brani europski plasman, a Gorica i Istra žele završiti sezonu pobjedom
UŽIVO Rijeka i Varaždin bore se za treće mjesto: Sanchez izlazi s puno promjena u prvom sastavu
Stigle su i početne postave Varaždina i Istre.
Varaždin (3-4-2-1): Zelenika - Lesjak, Punčec, Tepšić - Maglica, Puclin, Duvnjak, Boršić - Canjuga, Mamić - Latković
Istra (3-4-3): Paus-Kunšt - Miettinen, Kumar, Taraba- Hrvatin, Radošević, Lončar, Šepić - Ahmeti, Obando, Goričan
Stigle su postave Rijeke i Gorice.
Rijeka (4-2-3-1): Todorović - Devetak, Bodetić, Majstorović, Oreč - Dantas, Pavić - Gojak, Fruk, Ndockyt - Jurić
Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Moustapha, Leš, Perić - Bogojević, Kavelj, Pozo, Trontelj - Pavičić, Kučiš - Erceg
RIJEKA - GORICA
Rijeka u posljednjem kolu dočekuje Goricu na Rujevici od 16 sati, a domaćini love treće mjesto na ljestvici. Za to im treba vlastita pobjeda i neuspjeh Varaždina. Gorica pak želi pobjedom popraviti konačni plasman u izjednačenoj sredini tablice.
Rijeka u ovaj dvoboj ulazi samopouzdano nakon solidnog niza rezultata, no trener Sanchez upozorava na umor. Gorica dolazi osnažena pobjedom nad Osijekom 2-0, no bez Pršira koji odsjedi suspenziju, a upitan je i Erceg.
Međusobni dvoboji ove sezone bili su nepredvidivi. Rijeka je dominirala u prvom dijelu sezone, ali je Gorica u ožujku deklasirala domaćina s nevjerojatnih 4-0, a junak je bio Bruno Bogojević s hat-trickom.
VARAŽDIN - ISTRA
Varaždin i Istra u istom terminu zatvaraju sezonu na sjeveru Hrvatske, a obje momčadi žele je završiti pobjedom. Varaždin je već osigurao europski plasman drugu sezonu zaredom, dok Istra ulazi u sjajnoj formi.
Trener Šafarić ponosan je na sezonu koju opisuje kao najbolju u povijesti kluba.
- Bilo je teško i naporno, ali dečki su cijelu godinu bili na maksimumu- rekao je strateg Varaždinaca.
Istra pak ulazi u ovaj dvoboj s tri utakmice bez poraza i sve boljim igrama prema kraju sezone.