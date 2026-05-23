UŽIVO Rijeka i Varaždin bore se za treće mjesto: Sanchez izlazi s puno promjena u prvom sastavu

NAJAVA

RIJEKA - GORICA

Rijeka u posljednjem kolu dočekuje Goricu na Rujevici od 16 sati, a domaćini love treće mjesto na ljestvici. Za to im treba vlastita pobjeda i neuspjeh Varaždina. Gorica pak želi pobjedom popraviti konačni plasman u izjednačenoj sredini tablice.

Rijeka u ovaj dvoboj ulazi samopouzdano nakon solidnog niza rezultata, no trener Sanchez upozorava na umor. Gorica dolazi osnažena pobjedom nad Osijekom 2-0, no bez Pršira koji odsjedi suspenziju, a upitan je i Erceg.

Međusobni dvoboji ove sezone bili su nepredvidivi. Rijeka je dominirala u prvom dijelu sezone, ali je Gorica u ožujku deklasirala domaćina s nevjerojatnih 4-0, a junak je bio Bruno Bogojević s hat-trickom.

VARAŽDIN - ISTRA

Varaždin i Istra u istom terminu zatvaraju sezonu na sjeveru Hrvatske, a obje momčadi žele je završiti pobjedom. Varaždin je već osigurao europski plasman drugu sezonu zaredom, dok Istra ulazi u sjajnoj formi.

Trener Šafarić ponosan je na sezonu koju opisuje kao najbolju u povijesti kluba.

- Bilo je teško i naporno, ali dečki su cijelu godinu bili na maksimumu- rekao je strateg Varaždinaca.

Istra pak ulazi u ovaj dvoboj s tri utakmice bez poraza i sve boljim igrama prema kraju sezone.