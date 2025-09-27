UŽIVO Rijeka - Istra: Domaćin očajnički traži pobjedu kako bi se maknuli s dna tablice...

NAJAVA

Osmo kolo HNL-a otvorili su Varaždin i Vukovar, a danas se ono nastavlja prvom utakmicom na Rujevici gdje će se sučeliti Rijeka i Istra. Utakmica počinje u 16 sati, a izravni prijenos prenosi MAXSport 1.

Rijeka se nalazi u teškoj situaciji. Aktualni prvak drži predzadnje mjesto na ljestvici sa samo jednom pobjedom koju je ostvario na samom početku prvenstva protiv Slavena. Ima šest bodova, odnosno samo jedan više od posljednjeplasiranog Vukovara.

Novi trener Victor Sanchez nije probudio momčad nakon odlaska Radomira Đalovića. Pobjedu je donio samo u Kupu protiv četvrtoligaša Maksimira, dok je pod njegovim vodstvom Rijeka u prvenstvu remizirala s Lokomotivom i izgubila od Vukovara.

- Jako važna utakmica za nas, u prvom redu zbog rivaliteta dviju momčadi. Ovdje nisu u pitanju samo bodovi, nego i strast koju ovakve utakmice nose za navijače i koja ih čini posebnima. I mi osjećamo utakmicu na taj način, a taj osjećaj nam daje još više motiva da ostvarimo pobjedu. S druge strane nastavljamo svoj proces rada, pokušavamo izvući pouke iz prošlih utakmica kako bismo napredovali. Pozitivni smo, očekujemo napredak, želimo ispraviti pogreške koje smo napravili i zbog kojih smo kažnjeni - rekao je Victor Sanchez uoči susreta.

Ni Istra se ne nalazi u bajnoj situaciji. Sezonu je na klupi započeo Goran Tomić, no nakon nezadovoljavajućih rezultata klub ga je smijenio i zamijenio talentiranim Oriolom Rierom koji je stigao iz treće španjolske lige. On je svoju hrvatsku avanturu dobro započeo jer je na domaćem terenu slavio preokretom protiv Osijeka 2-1.

- Znamo da nas čeka velika utakmica, susjedski derbi. Dobro treniramo cijeli tjedan i dečki su spremni. Znamo važnost ove utakmice za navijače, imamo samopouzdanje i spremni smo za sutrašnji susret. Znamo da će Rijeka sigurno pritisnuti od prve minute, bit će teška utakmica prvih 20, 30 minuta. Isto tako znamo da Rijeka brani i napada na razne načine, mijenja strukture kroz utakmicu, ima dobre i talentirane igrače i sigurno će biti teško. Na nama je da jednako pritisnemo od prve minute, ali vjerujem u ekipu - rekao je glavni trener Riera.