Od 17.45 sati slijedi druga utakmica nedjeljnog HNL-a između Rijeke i Istre. Bit će to dvoboj 26. kola hrvatskog prvenstva, a prijašnji susret završio je pobjedom kluba s Kvarnera 2-1 i igrao se 20. siječnja
UŽIVO Rijeka - Istra: Sanchez ispremiješao karte za derbi!
Rijeka (4-4-2):
Zlomislić - Lasickas, Majstorović, Husić, Bodetić - Rukavina, Dantas, Petrovič, Legbo - Jurić, Čop
Istra 1961 (4-2-3-1):
Kolić - Kadušić, Nasraoui, Kumar, Heister - Radošević, Štulac - Frederiksen, Maurić, Goričan - Prevljak
U 26. kolu HNL-a od 17.45 sati sastat će se na rujevici Rijeka i Istra. Riječani su trenutačno treći na tablici s 38 bodova nakon 25 odigranih kola, a Istra je u donjem domu, odnosno sedma s 30 bodova nakon istog broja utakmica.
Ove sezone današnji protivnici igrali su dva puta. Na Rujevici u 8. kolu utakmica je završila 0-0 te 20. siječnja kad su Riječani pobijedili u Puli 2-1. Strijelci su za aktualne prvake bili tad Luka Menalo i Tiago Dantas; Istru je u vodstvo doveo Salim Lawal.
Utakmicu ćete moći gledati na MAXSport1 kanalu.