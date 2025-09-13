Obavijesti

OD 19.45

UŽIVO Rijeka - Lokomotiva: Domaćin pred imperativom pobjede! Pogledajte sastave

Piše Petar Božičević,
Rijeka i Lokomotiva sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski prvak je u prvih pet kola osvojio pet bodova, dok Lokomotiva ima tri više. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1

6. kolo HNL-a 19.45 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
:
Lokomotiva
SASTAVI

Rijeka (4-2-3-1):

Zlomislić - Butić, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas - Janković, Gojak, Menalo - Fruk

Lokomotiva (4-2-3-1):

Posavec - Vešović, Kolinger, Diop, Dajčer - Katić, Bošković - Krivak, Vasilj, Pajač - Stojaković

NAJAVA

Nogometaši Rijeke i Lokomotive sastaju se na Rujevici u 6. kolu HNL-a s početkom od 19.45. Novi trener Riječana Victor Sanchez debitirat će na klupi. 

- Ovo je za mene najljepši dan, dan utakmice kojeg uvijek čekamo. Moramo pristupiti utakmici s takvima emocijama, moramo biti na najvišoj razini. Radujem se debiju - rekao je Španjolac u najavi utakimce. 

Rijeka nakon pet kola ima pet bodova i pod imperativom je pobjede. S druge strane, Lokosi su osvojili osam bodova, a trener Nikica Jelavić priznao je da ne zna što očekivati od novog trenera Rijeke.

- Bit će to totalna nepoznanica. Gledali smo i promatrali sustav i stil zadnjih Sanchezovih utakmica, onih koje je vodio u Olimpiji... Izvukli smo neke situacije, zaključili smo neke stvari, no teško je znati što će Sanchez od toga koristiti, a što ne - rekao je Jelavić.

Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1

