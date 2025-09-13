Hrvatski prvak je u prvih pet kola osvojio pet bodova, dok Lokomotiva ima tri više. Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1
UŽIVO Rijeka - Lokomotiva: Domaćin pred imperativom pobjede! Pogledajte sastave
Rijeka (4-2-3-1):
Zlomislić - Butić, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas - Janković, Gojak, Menalo - Fruk
Lokomotiva (4-2-3-1):
Posavec - Vešović, Kolinger, Diop, Dajčer - Katić, Bošković - Krivak, Vasilj, Pajač - Stojaković
Nogometaši Rijeke i Lokomotive sastaju se na Rujevici u 6. kolu HNL-a s početkom od 19.45. Novi trener Riječana Victor Sanchez debitirat će na klupi.
- Ovo je za mene najljepši dan, dan utakmice kojeg uvijek čekamo. Moramo pristupiti utakmici s takvima emocijama, moramo biti na najvišoj razini. Radujem se debiju - rekao je Španjolac u najavi utakimce.
Rijeka nakon pet kola ima pet bodova i pod imperativom je pobjede. S druge strane, Lokosi su osvojili osam bodova, a trener Nikica Jelavić priznao je da ne zna što očekivati od novog trenera Rijeke.
- Bit će to totalna nepoznanica. Gledali smo i promatrali sustav i stil zadnjih Sanchezovih utakmica, onih koje je vodio u Olimpiji... Izvukli smo neke situacije, zaključili smo neke stvari, no teško je znati što će Sanchez od toga koristiti, a što ne - rekao je Jelavić.
Utakmicu sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.